Marcel Ciolacu, președintele interimar PSD, a stârnit o adevărată revoltă în Parlament după ce a apărut în cadrul unei ședinte fără mască de protecție.

Prim-ministrul Ludovic Orban i-a atras atenția să repsecte recomandările emise de epidemiologi, însă Marcel Ciolacu a continuat să comunice la pupitrul Camerei Deputaților fără mască de protecție.

„Domnule preşedinte Ciolacu, domnule lider al PSD, respectaţi regulile! Regula este ca în spaţii închise să purtăm mască. Cum aţi vrea ca românii să respecte regulile pe care le stabilim, în condiţiile în care lideri importanţi din Parlament nu respectă aceste reguli?”, a spus prim-ministrul, referindu-se la faptul că Marcel Ciolacu, dar şi alţi parlamentari nu au purtat mască de protecţie în timpul dezbaterii “Ora premierului”.

La finalul discursului lui Marcel Ciolacu, colegii parlamentari au cerut să fie igienizat microfonul la care ar fi trebuit să vină rând pe rând mai mulți parlamentari să vorbească. Odată misiunea dusă la final, parlamentarii au aplaudat.

Întrebat de jurnaliști de ce a refuzat să poarte mască, Marcel Ciolacu a spus că nu poate respira corect cu masca de protecție din cauza unei deviații de sept pe care a descoperit-o de curând.

„Sub formă de glumă, am vrut să transmit că am o suferinţă la nas şi... o să lămurim lucrurile. Am o deviaţie de sept depistată în urma unui control medical efectuat cu ocazia leşinului. Am făcut şi acest control medical”, a afirmat marţi Ciolacu, potrivit Agerpres, citat de Știrile Pro tv.