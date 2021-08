Marcel Pavel este în doliu. Mama celebrului cântăreț s-a stins din viață. "Adio, scumpă mamă!"

Marcel Pavel și mama lui [Sursa foto: Facebook] 22:36, aug 10, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Marcel Pavel trece prin clipe cumplite, după ce a anunțat, în urmă cu puțin timp, că mama lui s-a stins din viață. Artistul a scris câteva rânduri emoționante la adresa femeii, pe care le-a postat pe contul lui de Facebook, ca un ultim omagiu.

Marcel Pavel, devastat de moartea mamei sale

Marcel Pavel a declarat în nenumărate rânduri că își iubește enorm părinții și le este foarte recunoscător pentru tot ceea ce a reușit să obțină în viață. În aceste momente, celebrul interpret de muzică ușoară trece print-o adevărată tragedie, căci cea care l-a crescut s-a stins din viață.

Mama artistului era grav bolnavă, după cum afirma chiar bărbatul în urmă cu ceva timp, într-o apariție tv, când a povestit despre un gest impresionant pe care l-a făcut femeia, în urma căruia solistul a îngenuncheat: "A venit pe scenă şi mi-a oferit un buchet de trandafiri şi am îngenuncheat. Nu mi-a spus nimeni nimic. Nu i-aş fi dat voie să vină, nu prea are voie să se deplaseze. Are diabet, face patru injecţii pe zi. E viaţa mea, mama mea. M-a copleşit.", mărturisea cântărețul atunci, la Antena Stars.

Marcel Pavel și mama sa[Sursa foto: Captură tv]

Marcel Pavel, scrisoare de adio pentru mama lui

Copleșit de durere, Marcel Pavel a anunțat moartea mamei sale pe contul personal de Facebook, alături de o fotografie cu aceasta și de un mesaj emoționant, în care își exprima profund regretul pentru pierderea celei mai dragi ființe din viața lui, pe care o numește îngerul său păzitor:

"Am avut mereu această teamă, și anume teama de a-mi pierde părinții, m-am gândit întotdeauna naiv cu o teamă de nedescris la această fatalitate, crezând totuși că mie nu mi se va întâmpla niciodată această nenorocire, dar astăzi inevitabilul s-a întâmplat! DRAGA MEA MAMĂ, ÎNGERUL MEU PĂZITOR, IUBIREA VIEȚII MELE, CEA MAI IMPORTANTĂ FEMEIE DIN UNIVERS A PLECAT ÎNTR-O LUME FĂRĂ DOR PRINTRE STELELE ETERNITĂȚII! ADIO...SAU LA REVEDERE SCUMPĂ MAMĂ!", a fost textul emoționant scris de marele interpret, ca omagiu adus mamei sale.