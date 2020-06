Marcel Pavel, declarații după ce a fost testat pozitiv cu COVID

In articol:

Marcel Pavel se află internat la Spitalul Matei Balș din Capitală, unde așteaptă analizele de sânge pentru a i se spune concret dacă este sau nu într-adevăr bolnav de coronavirus. Artistul a povestit că după primele teste efectuate i s-a dat de înțeles că ar fi bolnav, dar nu i s-a spus nimic concret.

Citeste si: Cosmin Seleși, prima reacție după ce și-a făcut testul de coronavirus: „Sunt puțin dezămăgit...”

Marcel Pavel, despre infectarea cu coronavirus. Cum a depistat boala și ce simptome a avut

„Sunt internat de două zile”, a specificat artistul la începutul intervenției telefonice.

Citeste si: Ce se întâmplă în aceste momente cu Monica Anghel, după ce Marcel Pavel a fost diagnosticat cu COVID-19! Vedeta a ajuns de urgență la medic EXCLUSIV

Artistul a ținut să își înceapă declarația de presă într-o notă pozitivă și a cântat câteva strofe dintr-o melodie: „Doar de dorul tău sufletul mi-e greu/Trist și însigurat mă simt mereu/Oricât mi-aș dori și aș încercat/Nu pot să te scot din mintea mea/ Zâna mea frumoasă din povești/ În visele mele strălucești”, au fost doar câteva dintre versurile interpretate de Marcel Pavel în direct.

Citeste si: VIDEO| Trei artiști, diagnosticați cu COVID-19

„A apărut o dublă pneumonie în urma filmărilor pe care le-am avut cu colegii mei, acum cinci zile. Temperatura din platoul de filmare este cam de 40 de grade pentru că sunt luminile acelea îngrozitoare și devine extrem de cald. Noi cu costumațiile, care este destul de incomodă pe alocuri... noi avem o cameră unde ne relaxăm și mâncăm toți și acolo sun 17 grade. Deci diferența de temperatură... și acolo am făcut șoc termic. Nu mi-am dat seama și am făcut o dublă pneumonie. Și în urma acestei pneumonii, mai târziu am făcut o sinozită și apoi am descoperit pe radiografie că am o dublă pneumonie.

Dureri de cap, amețeli, temperatură 37,8, dureri musculare îngrozitoare.

Am făcut o investigație pentru covid și mi-au dat un răspuns ambiguu și până am ajuns la Matei Balș, unde sunt pe mâini bune, aștept și de aici rezultatul analizelor de sânge”, a declarat Marcel Pavel la Antena 3