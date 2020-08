In articol:

Ministrul de Interne, Marcel Vela, le-a transmis interlopilor că oameni legii sunt atenți la orice fac clanurile, iar dacă vor încălca legea vor suporta consecințele.

„Avem planuri comune de acţiune cu alte instituţii, strategii ţintite pe grupurile infracţionale. Cetăţenii oneşti nu trebuie să se teamă, suntem o ţară sigură în ceea ce priveşte ordinea publică. Autorităţile statului să aibă maturitateaa pentru ca toţi cetatenii sa se simtă în siguranță. Am susţinut faptul că am toleeranţă zero la încălcarea legii, cu atât mai mult dacă avem un angajat care nu ştie de ce parte a baricadei se află”, a declarat, într-o conferinţă de presă, ministrul Marcel Vela.

„Suntem cu ochii pe voi”

Marcel Vela a adăugat că „orice cetăţean care încalcă legea va suporta rigorile ei, iar cetăţenii cinstiţi vor fi protejaţi”. Ministrul Internelor a precizat că în fiecare zi de vineri va fi prezentat un bilanţ al acţiunilor forţelor de ordine.

În final, ministrul de interne le-a transmis un mesaj infractorilor: „Suntem cu ochii pe voi”.

Se anunță verificări de amploare ale polițiștilor

Secretarul de stat chestor-şef de poliţie, Bogdan Despescu, a anunţat că în ultimele şapte zile au fost organizate 20 de acţiuni de amploare.

„Astăzi sunt 41 de percheziţii în 11 judeţe pentru combaterea infracţionalităţii. Printre infracţiuni: tâlhărie, braconaj, uz de armă şi alte infraţciuni. Ieri, în urma acţiunilor sub coordonarea procurorilor din Gorj, două persoane prinse în flagrant, având două arme letale, 600 de cartuşe şi o grenadă”, a anunţat Despescu.

Acesta a precizat că acţiunile de amploare ale poliţiştilor vor continua.

Forţele de ordine sunt în alertă după un scandal între două clanuri din Bucureşti, în urma căreia o persoană a murit şi una a fost rănită.