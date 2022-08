Marcela Fota, criticată de o colegă de breaslă, după ce s-a cuplat cu un tânăr de 23 de ani: „Tu te duci, eu mă mărit. Și ce drame mai făcea”

In articol:

La doi ani de la decesul soțului ei, Marcela Fota și-a găsit fericirea în brațele unui bărbat mai tânăr, în vârstă de 23 de ani, fapt care nu a prea fost pe placul uneia dintre colegele sale de breaslă, care a ținut să facă o remarcă răutăcioasă privind acest aspect.

Deși artista și-a asumat relația și spune că, în sfârșit, este fericită, criticile nu au întârziat să apară, așa că o cântăreață de muzică populară, Daniela Ploia, pe numele său, a spus: „Tu te duci, eu mă mărit. Și ce drame mai făcea”, făcând referire la Marcela Fota.

Ce părere are Marcela Fota despre critica colegei sale de breaslă

Marcela Fota a reacționat imediat și a ținut să facă o serie de declarații privind remarca făcută de colega sa de breaslă, Daniela Ploia. În primul rând, artista a explicat că nu știe cine este respectiva persoană, dar și că nu o interesează părerile oamenilor din jur.

Citeste si: Marcela Fota, în compania unui bărbat cu 22 de ani mai tânăr! A rupt tăcerea despre viața amoroasă: „Încerc să îmi revin după decesul soțului”

Mai mult decât atât, Marcela Fota a mai explicat că este responsabilă doar pentru fericirea ei și a copilului său, David, în vârstă de 13 ani.

Citeste si: Cine este Lia Bugnar, fosta iubită a lui Anghel Damian. A fost căsătorită timp de 12 ani cu un cunoscut scenarist român- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Nu știu cine este Daniela Ploia, nici nu mă interesează. Nu mă interesează nici comentariul dumneaei, nici comentariul nimănui. Lumea vorbește atât cât poate, înțelege atât cât poate. Consider că singura mea responsabilitate este ca sufletul meu să fie bine pentru ca eu să pot să-mi cresc copilul sănătos și fizic și psihic. Oamenii este foarte normal să vorbească. Nu pot accepta alți oameni pe care îi văd că sunt bine din toate punctele de vedere, în primul rând psihic. Lumea din jurul nostru nu poate afecta o femeie puternică, așa că nici nu văd comentariile, nici nu le aud”, a declarat Marcela Fota, pentru un post TV.

De asemenea, Marcela Fota a mai precizat că, în cazul în care face o greșeală, singura care va plăti este chiar ea, așa că oamenilor nu trebuie să le pese de acțiunile sale.

„Nu știu dacă faptele mele afectează pe cineva. Dacă fac vreo faptă greșită, singura care suportă consecințele sunt eu.

Iar eu mă consider un om foarte normal, foarte cerebral, foarte încercat de viață și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat puterea mentală să pot să văd realitatea exact așa cum este”, a susținut Marcela Fota.

Citeste si: Marcela Fota iubește din nou, la aproape doi ani de când a rămas văduvă! Cum a reacționat fiul artistei atunci când a aflat că mama lui este într-o relație: "Nu îl las să îl afecteze!"

Cât despre relația pe care fiul Marcelei Fota o are cu actualul partener de viață, cântăreața spune că nu ar fi luat niciodată o decizie care l-ar fi putut răni pe băiatul ei, David, semn că lucrurile merg pe cât se poate de bine.

„Băiatul meu se înțelege foarte bine cu mine. Eu am mai spus, eu orice lucru pe care îl fac, David este tot ce am eu pe acest pământ. Deși are 13 ani, noi suntem cei mai buni prieteni, iar eu mi-am dorit foarte mult acest copil.

Am rămas însărcinată la vârsta de 31 de ani și mi l-am dorit atât de mult încât nu aș îndrăzni vreodată să fac ceva care să-l afecteze în vreun fel”, a încheiat Marcela Fota.

Marcela Fota și fiul ei, David [Sursa foto: Instagram]