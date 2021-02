Marcela Fota, despre ziua în care și-a pierdut soțul! „I se mișca abdomenul. Aveam impresia că ochii lui sunt la mine, că mă...”

In articol:

Artista Marcela Fota trăiește o adevărată dramă! Bărbatul alături de care trebuia să îmbătrânească s-a stins din viață în urmă cu câteva luni, iar acum aceasta trebuie să se descurce cu rănile provocate de pierderea

lui. Nici prin cap nu s-a gândit că o astfel de tragedie avea să i se întâmple, iar într-o clipă viața ei s-a schimbat complet.

Marcela Fota povestește, cu lacrimi în ochi și cu vocea plină de durere, cum a aflat vestea că soțul ei a murit și cum a reacționat imediat după.

Marcela Fota: „ Pentru noi începea o zi normală, o săptămână normal, aveam o grămadă de lucruri de rezolvat”

Era o zi normală de decembrie, mai exact 28 decembrie 2020, când ambii s-au trezit dis-de-dimineață pentru a rezolva cât mai multe treburi, pe ultima sută de metri din an. Ninel, soțul cântăreței, trebuia să meargă la Taxe și Impozite, însă nimeni nu știa că urma să fie și ultima oară când îl vede în viață.

Au plecat amândoi de acasă, însă nu s-au mai întâlnit în seara aceea,

ci Marcela Fota avea să primească niște vești care aveau să-i schimbe total viața. În doar o zi, toate planurile de viitor ale artistei au fost date peste cap. Și-a pierdut cel mai important om din viață!

„ Pentru noi începea o zi normală, o săptămână normal, aveam o grămadă de lucruri de rezolvat. Am plecat amândoi pe același drum și m-am întots singură. În dimineața respectivă am fost să declarăm ceva la Finanțe. Am avut o dimineață absolut normală. M-am trezit, am coborât la parter și el mi-a spus să vin la el. Ca niciodată, atunci, noi am vorbit de 11 ori la telefon. Chiar i-am spus ce bărbat frumos și sexos am. A fost o dimineață absolut normală. Am plecat de acasă cu mașini diferite”, a declarat Marcela Fota, pentru un post de televiziune.

Din ce cauză a murit Ninel, soțul Marcelei Fota: „A veam impresia că ochii lui sunt la mine, că mă privește și că aude”

Își aduce aminte cu multă durere că soțul ei a suferit un infarct chiar într-un centru de fotocopiere a documentelor și deși un medic a i-a acordat primul ajutor imediat, se pare că organismul bărbatului nu a mai rezistat.

„În momentul în care căzuse nu mai erau șanse, însă noi ne legam de orice. Când i se dădeau acele doze de adrenalină și i se mișca abdomenul noi ne legam de fiecare semn, ziceam că e un semn vital. Inclusiv de faptul că aveam impresia că ochii lui sunt la mine, că mă privește și că aude”, a mai povestit artista.