Marcela Fota le dă peste nas celor care o critică că și-a refăcut viața. Artista a răbufnit: "Atunci când am trecut prin cel mai greu moment al vieții mele, pe nimeni nu a interesat!"

După ce a mărturisit că a dat o nouă șansă iubirii, la aproape doi ani de la decesul soțului ei, Marcela Fota a stârnit numeroase controverse în mediul online.

Dacă unii dintre internauți au ales să o felicite pentru acest pas, alții au pus-o la zid pentru relația pe care o are cu un bărbat mai tânăr. Recent, în cadrul unui interviu, sora Marianei Ionescu Căpitănescu a ținut să le replica celor care o critică pentru alegerile personale. Iată ce mesaj a transmis!

Marcela Fota: "Nimeni nu știe câte nopți am plâns eu"

Marcela Fota a trecut prin momente extrem de dificile când soțul ei s-a stins subit din viață, în urma unui infarct. Au urmat clipe grele și o durere nemărginită, dar artista a reușit, într-un final, să găsească puterea de a se ridica și de a-și continua viața, pentru fiul ei.

Acum, când a dat o nouă șansă fericirii, interpreta de muzică populară s-a lovit de o mulțime de critici din partea celor de acasă.

Sătulă de comentariile răutăcioase, Marcela Fota a avut o reacție tranșantă:

Eu mi-am ales fericirea. Eu mi-am ales să fiu fericită alături de băiatul meu, îmi cer scuze dragii mei, cei care comentați așa, că voi nu puteți accepta faptul că eu am ales, împreună cu băiatul meu, să fim fericiți. Și ce credeți? Așa vom continua! Fiecare poate să vorbească absolut tot ce vrea, eu am spus și mă repet că, atâta timp cât eu știu că seara, când ajung acasă, pun capul liniștită pe pernă, atâta timp cât deciziile și faptele mele nu afectează pe absolut nimeni, nu văd de ce ar trebui să dau explicații sau de ce ar trebui să fiu trasă la răspundere sau de ce ar trebui să fiu judecată.", a declarat Marcela Fota, potrivit antenastars.ro .

Marcela Fota, indignată de atitudinea celor care o critică: "Ce am făcut, am spart vreo bancă, am împușcat pe cineva?"

Marcela Fota susține că nu are de ce să se simtă vinovată pentru alegerile ei. Artista spune că este liberă să-și trăiască viața așa cum vrea, iar cei care o judecă ar trebui să țină cont de asta: "Și să presupunem că aș avea o relație cu un bărbat, fraților am o relație cu un bărbat, adică ce am făcut, am spart vreo bancă, am împușcat pe cineva, ce am făcut? Sunt doi oameni normali, liberi, care pot face ce vor, fiecare cu viața lui. Nu vreau să mă afecteze sub nicio formă! Nu înțeleg acum de ce trebuie să fiu pusă la zid, pentru că atunci când am trecut prin cel mai greu moment al vieții mele, pe nimeni nu a interesat.", a mai spus interpreta de muzică populară, pentru sursa menționată.

