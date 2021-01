Marcela Fota, mesaj dureros la o lună de la moartea soțului ei: „Încerc să fac o...”

In articol:

Soțul Marcelei Fota s-a stins din viață la vârsta de 47 de ani, după ce a făcut un infarct. Bărbatul se afla în incinta Serviciului de Taxe și Impozite Craiova când i s-a făcut rău.

Imediat, la fața locului a ajuns un echipaj al Serviciului de Ambulanță Dolj, dar, din nefericire, manevrele de resuscitare nu au avut niciun rezultat, iar medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Abia la o lună de la moartea soțului ei , cântăreața de muzică populară a postat un mesaj pe rețelele de socializare. „Nu lăsa sufletul să moară oricâte ți s-ar întâmpla, iar dacă viața te doboară încerc să fac o lecție din ea”, a scris Marcela Fota.

Fratele artistei s-a sinucis

În urmă cu câțiva ani, Marcela Fota a trăit clipe pline de durere când a aflat că fratele său s-a stins din viață.

Mai exact, bărbatul a decis să-și pună capăt zilelor fără să lase un bilet de adio. La vremea respectivă, cântăreața de muzică populară nu se afla în țară și nu și-a putut lua adio de la fratele ei.

„În timp ce eram în America am pierdut un frate și atunci mi-am dat seama că pentru absolut nimic în lume nu trebuie să stai departe de familie și de ai tăi. A fost crunt. Mariana (n.r. Mariana Ionescu Căpitănescu) mi-a spus și n-am conștientizat inițial. Au urmat trei zile de coșmar. În prima zi am căutat bilet să vin în țară. Nu am găsit. Nu puteam ajunge să-l prind până să-l înmormânteze. Aveam prieteni care erau acolo. M-au păzit. Trei zile au fost de nesomn, nu mai puteam plânge. Urlam. A fost dureros. Acum, mamă fiind îmi dau seama ce șoc au putut lua”, povestise Mariana Fota.

