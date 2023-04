Marcela Fota ne-a spus ce planuri și-a făcut de Ziua Muncii: "Am ajuns la această vârstă fără să merg de 1 Mai la mare" | EXCLUSIV

In articol:

Dacă pentru multe dintre vedete 1 Mai la mare este la ordinea zilei, Marcela Fota ne-a mărturisit că are cu siguranță alte planuri pentru Ziua Internațională a Muncii.

Îndrăgita interpretă de muzică populară se concentrează pe evenimente în această zi, iar dacă fiul său își va dori să dea o fugă pe litoral, poate se vor organiza și pentru o zi de relaxare.

Marcela Fota le-a dezvăluit jurnaliștilor WOWbiz.ro ce planuri are pentru 1 Mai și cum va petrece Ziua Internațională a Muncii. Artista recunoaște că până acum nu a fost un fan al petrecerilor de pe litoral și nici nu a ajuns până acum la un astfel de weekend.

Marcela Fota nu ar da liniște zilelor libere pe petrecerile de pe litoral

Artista ne-a povestit ce planuri are pentru ziua de 1 Mai, iar la astfel de sărbători concertele sunt pe primul loc, fiind nevoită să combine perfect atât cariera, cât și relaxarea. În aceste zile se organizează în general și evenimentele așa că artista nu poate să lipsească nici de la concerte.

Totuși, deși nu se dă în vânt după 1 Mai la mare, artista ne-a spus că dacă fiul său și-ar dori o mică excursie, probabil s-ar organiza.

"Noi nu plecăm, de regulă, de 1 Mai pentru că sunt evenimente și am ajuns la vârsta la care sunt fără să merg la acel 1 Mai la mare. Nu știu, dacă David își dorește să dăm o fugă, eu cu tot dragul îl duc să vadă, dar nu am planificat nimic.

În general, de 1 Mai, mai sunt spectacole pe aici prin zona noastră și atunci, când e vorba de carieră, încercăm să ne împărțim să le acoperim pe toate. Să ne organizam în așa fel încât să acoperim și cariera, dar și plecările pe care le avem cât să nu afecteze una pe cealaltă", a explicat Marcela Fota, pentru WOWbiz.ro.

Marcela Fota [Sursa foto: Facebook]

Cum reușește Marcela Fota să se mențină în formă

Sportul, un stil de viață sănătos, dar și gena bună sunt unele dintre secretele Marcelei Fota atunci când trebuie să se mențină în formă. Artista ne-a dezvăluit ce face ca să arate bine și mai ales cât de mult o ajută și fiul ei.

Citește și: Marcela Fota, într-o nouă vacanță exotică, în Săptămâna Mare, alături de familia sa! Artista a postat primele imagini pe contul de socializare

"Cred că este mai ales materialul genetic. Noi am făcut clasele V – VIII la vreo trei kilometri distanță de casă și mergeam în fiecare zi vreo șapte kilometri pe jos. Cred că de atunci, 4 ani să mergi șapte kilometri pe jos în fiecare zi, cred că de atunci s-a format așa cât de cât carnea și a rămas fermă.

În ultimul timp îl am pe David care mănâncă foarte controlat și automat și eu m-am adaptat și mâncăm foarte sănătos.

Excese am făcut în această vacanță, dar în rest stăm doar pe preparate la cuptor sau grătar, foarte ușoare, mai merg la sală ori de câte ori am ocazia. În această excursie de exemplu, în fiecare seară ne-a luat David la sală. Am făcut mișcare și acasă am o bandă unde alerg aproximativ 35 de minute, de trei ori pe săptămână. Cred totuși că este și faptul că avem gena bună, dar ne și controlăm", a dezvăluit Marcela Fota, pentru WOWbiz.ro.

Marcela Fota [Sursa foto: Facebook]

Marcela Fota și Mariana Ionescu Căpitănescu, vacanță de vis în Oman

Cele două surori au avut parte recent și de un sejur de vis în Oman. Artistele s-au bucurat de soare și relaxare alături de copiii lor, chiar înainte de Paște.

"A fost o vacanță superbă, a fost una dintre cele mai frumoase vacanțe din ultimul timp pentru că am fost doar pe relaxare. Nu am vrut să facem absolut nimic altceva, nu am vrut să plecăm la cumpărături, nimic care să ne aglomereze cât de cât.

În fiecare zi ne-am bucurat de soare. A fost o vreme extraordinar de bună. Mi-a spus o prietenă că în Oman vom găsi apa ca în Maldive și exact așa a fost. A fost o vacanță extraordinar de frumoasă. Avem în plan să ne întoarcem, m-am bucurat maxim de David. Mariana a venit cu copilașii, suntem foarte norocoase că și noi două suntem unite și copiii noștri la fel. Faptul că sunt apropiați de vârstă pentru noi este cel mai bun lucru", a mărturisit Marcela Fota, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

