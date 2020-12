Marcela Fota, o viață plină de drame! Fratele ei s-a stins din viață într-un mod cumplit

Fratele cântăreței de muzică populară Marcela Fota a decis să-și pună capăt zilelor.

In articol:

În urmă cu câțiva ani, Marcela Fota a trăit clipe pline de durere când a aflat că fratele său s-a stins din viață. Mai exact, bărbatul a decis să-și pună capăt zilelor fără să lase un bilet de adio. La vremea respectivă, Marcela Fota nu se afla în țară și nu și-a putut lua adio de la fratele ei.

Citeste si:Mariana Ionescu Capitănescu, dezvăluiri despre moartea cumnatului său. Cum a murit soțul Marcelei Fota

„În timp ce eram în America am pierdut un frate și atunci mi-am dat seama că pentru absolut nimic în lume nu trebuie să stai departe de familie și de ai tăi. A fost crunt. Mariana (n.r. Mariana Ionescu Căpitănescu) mi-a spus și n-am conștientizat inițial. Au urmat trei zile de coșmar. În prima zi am căutat bilet să vin în țară. Nu am găsit. Nu puteam ajunge să-l prind până să-l înmormânteze. Aveam prieteni care erau acolo. M-au păzit. Trei zile au fost de nesomn, nu mai puteam plânge.Urlam. A fost dureros. Acum, mamă fiind îmi dau seama ce șoc au putut lua”, a dezvăluit Marcela Fota.

Soțul cântăreței de muzică populară Marcela Fota a murit

Întâmplarea tragică a făcut-o pe interpreta de muzică populară să sufere foarte mult, iar vestea că soțul ei a decedat a venit ca un trăsnet. Bărbatul în vârstă de 47 de ani s-a stins din viață după ce a suferit un infarct, chiar în timp ce se afla la coadă la Serviciul de

Taxe și Impozite din Craiova.

Citeste si: Gest scandalos în Republica Moldova. Un politician a dat foc „României Mari”. VIDEO - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

Imediat, la fața locului a ajuns un echipaj al Serviciului de Ambulanță Dolj, dar, din nefericire, manevrele de resuscitare nu au avut niciun rezultat, iar

medicii au fost nevoiți să declare decesul bărbatului.

Citeste si:Ultimele clipe din viața soțului cântăreței Marcela Fota! A murit în fața artistei: „Eram acolo, am...”

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Totodată, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

Marcela Fota și soțul ei[Sursa foto: Facebook]

Sursă: Cancan.ro