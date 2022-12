Marcela Fota răspunde celor care au criticat-o, după ce a declarat că și-ar dori o fetiță! Artista a dezvăluit adevăratul motiv pentru care vrea să îi facă o surioară fiului ei: "Sângele tău mereu îți va fi alături" | EXCLUSIV

In articol:

Marcela Fota este una dintre cele mai apreciate și ascultate interprete de muzică populară. Artista este o femeie împlinită atât din punct de vedere personal, cât și profesional.

Marcela Fota, mesaj dur pentru cei care au criticat-o că vrea să facă un copil cu iubitul tinerel

Aceasta se bucură de un imens succes în cariera sa, dar și de o familie frumoasă. Vedeta formează un cuplu, de aproximativ 5 luni, cu un afacerist, cu 22 de ani mai tânăr. Aceasta a trăit o frumoasă poveste de dragoste, timp de 15 ani, cu fostul său soț, cu care are și un copil. Din nefericire, bărbatul s-a stins din viață, după ce a suferit un infarct, în anul 2020. Artista a trebuit să-și găsească puterea de a merge mai departe, împreună cu băiețelul ei.

Marcela Fota i-a luat pe toți prin surprindere atunci când a declarat că, dacă Dumnezeu o ajută, și-ar dori să-i facă o surioară băiatului ei. Deci, există posibilitatea ca interpreta de muzică populară ă îl facă pe iubitul tinerel tătic.

Reacțiile au fost atât pozitive, cât și negative, iar artista nu s-a ferit să le comenteze. Contactată de WOWbiz, Marcela Fota le-a spus răutăcioșilor cum stă treaba.

"Sunt total dezinteresată de absolut tot ce comentează fiecare. Fiecare are dreptul să își spună opinia, numai că eu nu am mai citit niciun fel de comentariu și sunt total dezinteresată de ce spune lumea, pentru că în pielea mea nu este și nu a fost nimeni și pentru mine este absolut nul tot ce spune oricine din afară. Singurul meu scop în momentul de față este ca eu și băiatul meu să fim fericiți, iar eu la asta lucrez acum. Suntem foarte bine și ăsta e singurul lucru care contează pentru mine.", a declarat Marcela Fota, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

De ce își dorește Marcela Fota ca fiul ei să aibă o soră?

Marcela Fota ne-a dezvăluit motivul real pentru care îți dorește o soră pentru David, fiul ei în vârstă de 13 ani. Artista a dezvoltat afirmația prin care spunea că ea știe ce înseamnă să ai frați, explicându-ne cât de important este acest lucru pentru familia ei.

"Eu sunt un om care dăruiește foarte multă căldură și iubire, știu cum mi-am crescut băiatul, așa că pe asta am mizat, pe a oferi foarte multă iubire. Eu știu ce înseamnă de fiecare dată cu cine vorbi. Chiar și ieri am fost cu sora mea, cu Mariana, cu copiii, cu sora noastră cealaltă, la mama noastră la țară și este un sentiment pe care suntem bucuroși să îl întâlnim, de fiecare dată când ne întâlnim cu toții. Să știi că ai pe cineva care este sânge din sângele tău, că orice s-ar întâmpla, nu are cum să te judece așa cum te judecă persoanele din exterior. Familia, în opinia mea, înseamnă să ne susținem unii pe ceilalți indiferent de hotărârile luate în viață. De asta spun că David mi-ar fi plăcut să cunoască sentimentul de frate, pentru că întâlnirile, momentele, trăirile noastre nu le voi uita niciodată și conștientizez că aparțin undeva. Indiferent de ce se întâmplă pe pământ, sângele tău mereu îți va fi alături, îți va lua apărarea și îți va spune o vorbă frumoasă, să fii cu moralul ridicat.", a mărturisit Marcela Fota, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

