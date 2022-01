Marcela Fota, tunsă la chelie de Mariana Ionescu Capitanescu! Artista a făcut dezvăluiri: „Au luat păduchi de la școală”

In articol:

Mariana Ionescu Căpitănescu și Marcela Fota sunt două dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară. Cele două surori împărtășesc același talent, fiind dpuă voci prețioase ale folclorului românesc. Recent, în cadrul unei emisiuni televizate, sora mai mare a Marcelei fota, Mariana, a dat detalii incredibile despre copilăria pe care a avut-o alături de aceasta, dar

și de sora lor Antoaneta.

Mariana Ionescu Căpitănescu: „Le-am tuns fără să știe părinții”

Artista de muzică populară a fost cea mai mare dintre surorile ei și ea trebuia să aibă grijă de bunul mers al lucrurilor prin gospodărie atunci când părinții lor nu erau acasă. Mariana Ioana Căpitănescu a povestit că într-o zi Marcela Fota și Antoaneta s-au întors acasă de la școală și a descoperit că acestea aveau păduchi. Nu a stat prea mult pe gânduri și le-a tuns la chelie! Aceeași soartă au avut-o și alte trei nepotele de-ale cântăreței.

„Eu eram surioara cea mare, ele se uitau la mine ca la pasarea care vine cu ceva de mancare in cioc. Asteptau sa le spun ce au de facut. Inainte de a pleca la scoala le verificam daca s-au pieptanat, cum e uniforma si daca au dus vitele la camp. Aveam grija sa fie cum trebuie, se mai suparau pe mine ca voiau sa fie lasate in pace, sa copilareasca. Le-am tuns la zero cand au luat paduchi de la scoala! Nu doar pe ele, si pe trei nepotele. Le-am tuns fara sa stie parintii”, a povestit Mariana Ionescu Căpitanescu.

Marcela Fota, îngenucheată de durere după moartea neașteptată a soțului ei

În a treia zi de Crăciun, în 2020, artista a primit cea mai cruntă veste din viața ei, afla că bărbatul alături de care și-a unit destinul în fața lui Dumnezeu a murit fulgerător, în timp ce se afla într-o instituție a statului.

De atunci, nimic nu a mai fost la fel pentru Marcela Fota, care nici până acum nu a putut trece peste acest episod tragic.

„Pentru noi începea o zi normală, o săptămână normal, aveam o grămadă de lucruri de rezolvat. Am plecat amândoi pe același drum și m-am întots singură. În dimineața respectivă am fost să declarăm ceva la Finanțe. Am avut o dimineață absolut normală (...) El a făcut infarct când a stat în picioare. A fost o trăire pe care nu credeam că o pot depăși”, dezvăluia artista la scurt timp de la deces.

