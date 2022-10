Mare atenție la voucherele sociale de cumpărături! Ce nu trebuie să cumpere românii dacă nu vor să le fie anulate cardurile | EXCLUSIV

In articol:

Voucherele sociale de cumpărături au fost anulate pentru mai mulți români, după ce aceștia au făcut o greșeală. Se pare că în coșul de cumpărături trebuie să existe doar produce alimentare, altfel riscați să vi se blocheze cardurile.

Mai mulți români care primesc voucherele sociale pentru alimente susțin că le-au fost blocate cardurile, iar autoritățile le-au trimis un mesaj prin care le solicită să cumpere doar alimentele de bază, fără să existe pe bon produse de uz casnic sau alte lucruri.

Aceștia trag un semnal de alarmă și explică faptul că oamenii trebuie să fie atenți, căci astfel de lucruri nu pot fi cumpărate cu cardul de vouchere sociale, chiar dacă magazinul din care sunt achiziționate susține că este ok.

Ce nu ai voie să cumperi cu voucherele sociale de 250 de lei

Voucherele sociale pot fi folosite doar în magazinele și la operatorii economici anunțați de către autorități.

Ele sunt destinate pentru achiziționare unor mese calde sau pentru cumpărături alimentare și se pare că românii care au nevoie nu pot lua și produse de igienă sau uz casnic cu același card. În caz contrar, după cum li s-a întâmplat mai multor români, cardurile vor fi anulate.

"Dragi utilizatori de carduri sociale primite de la Stat, nu cumpărați nimic, decât alimente pentru oameni, nu cumpărați hrană pentru animale, pentru că vi se vor bloca cardurile și ajutorul este anulat! Nu cumpărați șervețele, hârtie igienică, detergenți etc., chiar dacă magazinul vă spune că e ok!

Noi am pierdut dreptul pentru că am cumpărat 2 cutii hrană pentru cățel, la casa de marcat ni s-a spus că este ok dar după, ni s-a anulat dreptul de a mai beneficia de acești bănuți pe motiv că sunt destinați strict pentru hrana oamenilor! Copilul meu nu mai poate beneficia de acest ajutor! Mare grijă!", a transmis unul dintre românii afectați, pe contul său de Facebook, potrivit Bzi.ro.

Carduri sociale pentru românii cu venituri mici [Sursa foto: Guvernul României]

Ce pot cumpăra românii cu tichetele sociale de la stat

În primăvara acestui an, ministrul Muncii, Marius Budăi a anunțat că se va lansa programul Sprijin pentru România, prin care cetățenii cu venituri mici primesc un ajutor de 250 de lei pe lună pentru a cumpăra alimentele de bază.

„Procedura de distribuire va fi similară cu ceea ce se întâmplă cu tichetele de masă, iar procedura de decontare va fi la fel.

Se vor putea achiziționa 6 alimente de bază pe aceste vochere. În primele discuții avem pâine, cartofi, ulei, orez, carne de pui şi ouă. Acestea sunt în prima discuție, pe primul pachet”, declara, la acel moment, Marius Budăi, potrivit România TV.

Cine sunt românii care primesc tichetele în valoare de 250 de lei

Jurnaliștii WOWbiz.ro au solicitat o serie de informații la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pentru a afla care sunt categoriile de beneficiari ai acestor carduri, dar și ce informații trebuie să știe românii care vor folosi voucherele.

Executivul a adoptat OUG nr. 63/2022, iar astfel a fost reglementată acordarea unui ajutor material sub forma tichetelor sociale electronice.

„ Categoriile de beneficiari ai acestor tichete sunt:

a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei; b) persoanele, copii și adulți, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500

lei;

c) familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei; d) familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei; e) familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; f) persoanele fără adăpost, astfel cum sunt reglementate de prevederile legale în vigoare”, a transmis Ministerul Muncii și Siguranței Sociale, la solicitarea WOWbiz.ro. Magazin cu produce alimentare [Sursa foto: PixaBay]

Unde pot fi folosite voucherele sociale

Una dintre cele mai „fierbinți” întrebări din rândul românilor cu privire la aceste vouchere a fost și unde se vor putea folosi ele. Potrivit informațiilor pe care le-am obținut de la Ministerul Muncii și Siguranței Sociale, voucherele vor putea fi folosite în unitățile contractate de emitenții acestora.

„ Aceste tichete, ca orice bon valoric, vor putea fi utilizate în unitățile cu care emitenții de tichete au convenții și, pe baza acestora, vor putea fi achiziționate doar alimente și/sau mese calde”, au explicat reprezentanții MMPS.

Voucherele sociale au fost emise și trimise sub forma unui card de la data de 1 iunie 2022. O dată la 2 luni, aceste carduri sunt alimentate cu suma de 500 de lei, suma aferentă celor 2 luni în care se primește ajutorul de 250 de lei.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!