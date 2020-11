Marele secret al lui chef Florin Dumitrescu! Nu are permis de conducere și îi e frică de viteză. A recunoscut în emisiune

Florin Dumitrescu [Sursa foto: Instagram]

Chef Florin Dumitrescu se află printre cei mai talentați bucătari din România. Florin Dumitrescu a intrat în lumea showbiz-ului românesc în calitate de jurat la emisiunea ”Master Chef”. În prezent, bucătarul face parte din juriul emisiunii ”Chefi la Cuțite”, alături de Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu.

Recent, moderatoarea emisiunii ”Chefi la Cuțite” le-a spus juraților că o să gătească pentru piloți de raliu. ”Astăzi gătiți pentru piloți de raliu. Oameni foarte activi, competitivi, care ard foarte multe calorii în timpul unei curse”, a declarat Gina Pistol.

Bucătarul a recunoscut că îi este frică de viteză

Ulterior, chef Florin Dumitrescu a mărturisit în fața camerelor că nu este un fan al acestui sport extrem. ”Nu am nimic cu piloții de raliu. Eu personal nu sunt un fan al acestui sport din cauza faptului că nu am permis de conducere și al doilea lucru este că mie îmi este frică de viteză. Am zis-o.”, a mărturistit chef Florin Dumitrescu pe parcursul emisiunii.

Reamintim că chef Florin Dumitrescu a fost numit ”CHEF” la vârsta de 18 ani. Bucătarul a gătit pentru Nicolas Cage, Roger Federer, Ion Iliescu, Doph Lundgren, Wesley Snipes, Francisc Ford Coppola și pentru Jean Claude Van Damme. În plus, chef Florin Dumitrescu este autorul a două cărți de bucate ”Românește. Punct și de la capăt” și ”Gătește cu mine”.