Margherita de la Clejani a vorbit despre sarcină. Când are de gând să devină mămică: ”Anul acesta”

Margherita de la Clejani [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Margherita de la Clejani a vorbit despre anul 2020, an în care a fost implicată în foarte multe scandaluri, care au ținut-o pe prima pagină a tabloidelor. Fiica Clejanilor spune că a învățat multe din acest an, care ne-a marcat viețile tuturor. Fie că a fost vorba de un accident rutier din Capitală, fie că ar fi amenințat două femei sau că a apărut în diferite ipostaze controversate pe internet, Margherita a vorbit despre schimbările care au avut loc în viața ei. Astfel, cântăreața a recunoscut faptul că își dorește să devină mamă în viitorul apropiat și spune că 2020 a fost un an bun și productiv pentru ea.

Citeste si: Margherita de la Clejani a scăpat de pușcărie. Vezi cum au scăpat-o părinții ei

Citeste si: A început războiul vaccinurilor! Care e mai eficient, Pfizer-BioNTech sau Moderna - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

Citeste si: Viorica de la Clejani, reacție după alegerile locale: ”Prostia omenească este destul de mare...”

Margherita de la Clejani [Sursa foto: Instagram]

”Anul acesta pentru mine a fost unul foarte bun, foarte productiv, pentru că am învățat foarte multe lucruri din fiecare experiență. Am început așa, să aleg, ce e bine, ce e rău. Nu știi atunci când ești tânăr dacă ai făcut o alegere bună sau nu. Mai greșim și noi! Viața este ca un ocean așa, pe care eu îl parcurg cu pași mărunți!”, a declarat fiica Vioricăi de la Clejani, în cadrul unei emisiuni TV.

Margherita de la Clejani, despre anturajele nepotrivite

Fiica Clejanilor a dat cărțile pe față și a vorbit și despre anturajele nepotrivite, pe care le-a avut în viața ei și din cauza cărora a luat-o pe căi greșite. Marga a recunoscut și faptul că aceste lucruri sunt chestii de-ale din tinerețe, însă important este să înveți din ele.

”Am încurcat anumite chestii, am ales prieteni nepotriviți, m-am băgat în anturaje nepotrivite, chestii de-ale tinereții. Important este că atunci când greșim, să învățăm ceva. Cel mai important este să te iubești, să te respecți pe tine și să fii foarte atent la ceea ce se întâmplă în jurul tău.”, a conchis Margherita de la Clejani.