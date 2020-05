In articol:

Margherita de la Clejani visează la Hollywood, însă pare să se afunde în cel mai urât coșmar, în ciuda suportului uriaș pe care-l primește necondiționat de la părinții ei, Viorica și Ioniță de la Clejani. S-a tot vorbit despre droguri și despre relația dubioasă pe care o are cu un tânăr care are probleme cu substanțele interzise (e consumator dovedit și bănuit că face și trafic), însă influența pe care o are Theodor asupra Margheritei nu se oprește doar la asta. Este vorba despre influențe sataniste pe care Margherita le-ar putea avea, cel mai probabil de la fascinația iubitului pentru cultura luciferică.

Margherita de la Clejani, influențe sataniste: morning star egal Lucifer

Zilele trecute, pe adresa [email protected] au venit câteva mesaje prin care ni se atrăgea atenția asupra influențelor sataniste pe care iubitul Margheritei le are și care par să fi fost însușite și de Margherita. Este vorba despre ”operele” lui Theodor, de meserie grafic-designer, care pot fi regăsite pe contul acestuia de socializare sau în clipurile pieselor trupei ”Nordwului” din care acesta face parte.

”Datorita acestor tente sataniste, cel mai probabil și Margherita de la Clejani și-a schimbat numele de pe Instagram în margherita_morningstar , adică Steaua Diminetii, care este Lucifer, îngerul căzut”, se arată în mesajul primit pe adresa [email protected].

Într-adevăr, contul de Instagram al iubitului Margheritei, care a fost trecut pe privat după ce a izbucnit scandalul, are ca poză de profil o pentagramă stilizată, iar ”universul” lui Theodor pare dominat de monștri și demoni, realizați chiar de el. De cealaltă parte, Margherita pare dintr-o altă lume decât asta, sominată de galmour, însă chiar și așa, fiica Clejanilor a luat ciudata decizie de a-și schimba numele de profil și a alege unul cu rezonanțe luciferice.

Citeste si: Margherita a mai comis-o o dată. Inconștiență, teribilism sau lipsă de educație?

Citeste si: Margherita de la Clejani s-a dus la vrăjitoare ca să afle totul despre iubitul ei! Ce răspuns incredibil i-a dat ghicitoarea!

Citeste si: Mama Margheritei de la Clejani a luat-o razna din cauză că soarele nu-i luminează vila! Viorica a protestat în stradă FOTO

Citeste si: Mama Margheritei de la Clejani a luat-o razna din cauză că soarele nu-i luminează vila! Viorica a protestat în stradă FOTO

Margherita de la Clejani, influențe sataniste: serialul Lucifer a creat fascinația tinerilor pentru personajul biblic

Morning Star, adică Steaua Dimineții, este unul dintre numele atribuite lui Lucifer, personaj biblic al cărui nume tradus din limba latină înseamnă ”aducător de lumină”. Așadar, Margherita Morningstar ar putea avea legătură cu anumite influențe sataniste, sau cel puțin așa pare la prima vedere.

Lucifer este numele latin pentru "Steaua Dimineții", atât în proză, cât și în poezie, după cum se vede în lucrările lui Marcus Terentius Varro (116–27 BC), Cicero (106-43 BC) și ale altor scriitori latini timpurii. Denumirea a revenit în actualitate după succesul uriaș al serialului ”Lucifer”, acolo unde personajul principal poartă numele Lucifer Samael Morningstar.