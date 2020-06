In articol:

Margherita de la Clejani a spus că ține dietă într-un videoclip pe care l-a postat recent pe pagina ei de facebook. Fata Clejanilor s-a filmat cu o cutie în care se ambalează mâncarea asiatică, în care a pus mai multe lanțuri aurite care, încolăcite, semănau perfect cu o porție de spaghete. Mai mult, Margherita a luat un bețigaș, așa cum procedează asaticii când mănâncă, cu care a prins câteva lănțițoare pe care le-a dus în dreptul gurii, simulând că le înghite.

„Margherita la dietă”, a postat ea. “Doamne, mare iti este grădina, numai specimene... Pofta buna... Drogata și urâtă.”, au postat internauții. Margherita a făcut recent primele declarații la o lună după accidentul pe care l-a provocat. Ea a mărturisit că a suferit mult din cauza presiunii publice și a spus că în prezent se concentrează asupra proiectelor muzicale. Fiica Clejanilor a precizat că încă așteaptă rezultatele de la INML. (citește adevărul despre "drogul" luat de Margherita)

Citeste si: Viorica de la Clejani se teme pentru viata Margheritei: Vreti sa moara

Citeste si: Margherita de la Clejani mai porneste un scandal! A recunoscut ce consuma: "Ma injectez cu..."

Citeste si: VIDEO | Margherita, victima anturajului: "Fiica mea este vânată de oameni dubioși!"

Margherita de la Clejani a făcut spaghete din bijuterii: "Sunt focusată pe artă”

”Sunt foarte focusată pe lucrurile mele artistice. Am avut cu toții de suferit din cauza acestei presiuni, dar această poveste nu are caracter public. Aștept rezultatele de la INML și o să ne lămurim cu toții în aceasta situație. Eu sunt optimistă si pozitivă, nu mă las influențătă de nimeni pentru că șțiu exact ceea ce sunt și ce vreau. M-am focusat foarte tare acum pe proiectul meu. O colecție de haine create de mine, pentru femei și pentru bărbați. Sunt focusată pe artă”, a declarat Margherita de la Clejani, potrivit a1.ro.

Fiica Clejanilor este optimistă și spune că va găsi puterea să treacă peste aceste momente dificile. ”Chiar nu am nicio problemă cu nimeni, eu nu sunt genul de om care sa judece.Este o problemă care mă privește strict pe mine și cu siguranță voi depăși acest moment, atâta timp cât sunt lucruri ireale”, a mai spus ea. Margherita de la Clejani a spus că trăiește ca un rock star și că este imună la părerile celor din jur. ”Simt ca sunt un rock star. Trăiesc așa precum un rock star. Sunt consultant fashion pentru barbați. Am făcut cursuri. Sunt imună la părerile celorlați. Știu ce pot și ce am, de aceea nu mă interesează părerile”, a precizat Margherita.

Margherita de la Clejani a făcut spaghete din bijuterii. A provocat un accident rutier

În data de 23 mai, fiica artiștilor Viorica și Ioniță de la Clejani a provocat un accident rutier în jurul ore 06.00, pe bulevardul Gheorghe Șincai din Capitală. În momentul în care polițiștii au testat-o pe Margherita de la Clejani cu aparatul DrugTest, rezultatul a fost pozitiv pozitiv. Polițiștii i-au întocmit dosar penal pentru conducerea unui autoturism sub influenţa substanţelor psihoactive.

“A fost un mic accident în care n-am omorât pe nimeni. N-am dat în cap la nimeni. Nu m-aţi văzut voi drogată sau nu m-aţi văzut luând droguri. Pe mine mă deranjează foarte tare titlul acesta: Margherita, drogată la volan cu heroină. Vă rog frumos să remediaţi toată această poveste pentru că nu este firesc pentru părinţii mei care suferă pentru copilul lor. Nu este normal să scrie despre mine că am consumat heroină. Nu sunt consumatoare de heroină”, spunea Margherita la acel moment.