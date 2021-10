Margherita de la Clejani și-a găsit magazinul vandalizat. Cântăreața a avut un șoc: ”Nu am dușmani, nici prieteni”

In articol:

Margherita de la Clejani a avut parte de sperietura vieții ei atunci când și-a văzut magazinul vandalizat. Tânăra a trăit un șoc și nu i-a venit să creadă când a zărit geamurile magazinului ei de haine, pictate cu graffiti. Degeaba a încercat să le curețe, căci nu a reușit.

Vedeta a răbufnit și a postat un video, pe contul ei de Instagram, acolo unde a dezvăluit că nu știe de ce i se întâmplă tocmai ei acest lucru.

” Mă aflu pe Calea Victoriei, la laboratorul meu de creaţie vestimentară şi iată ce am găsit pe geamuri. Vreau să ştiu şi eu cum ar trebui să procedez în această situaţie, atunci când găsesc geamurile absolut vandalizate. Ce ar trebui să fac, care trebuie să fie atitudinea mea? Cum să mi se întâmple mie una ca asta şi mă întreb oare de ce? Nu am duşmani, nici prieteni. Cum am intrat aici am fost şocată! Am încercat să curăţ geamurile şi nu s-a luat!”, a spus Margherita de la Clejani, pe contul ei de Instagram.

Margherita de la Clejani a renunțat la cântat și s-a apucat de modă

Margherita obișnuia să cânte, până acum câtiva ani. Tânăra avea parte de un succes enorm și de multe colaborări, cu artiști din lumea manelelor. Totuși, la un moment dat, aceasta a renunțat la talentul pe care-l avea și s-a reprofilat. Și-a deschis un mahazin de haine, pe Calea Victoriei, acolo unde și-a pus în practică un alt mare talent, respectiv și-a pus ideile din cap direct în ținutele extravagante pe care le vinde.

Margherita de la Clejani [Sursa foto: Instagram]