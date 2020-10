Mari de la Puterea Dragostei [Sursa foto: Instagram]

Ștefania, fostă concurentă a primului sezon Puterea Dragostei, a fost bătută crunt și tunsă de fostul iubit, Adelin, pe care l-a întâlnit în emisiune. Cei doi au format un cuplu timp de nouă luni și s-au despărțit, după ce fostul concurent a recurs la un gest necugetat. Acesta a agresat-o fizic și verbal pe frumoasa tânără, a bătut-o crunt și a tunsă. Ștefania de la Puterea Dragostei a fost nevoită să poarte mai multe peruci, pentru ca lumea să nu observa drauma prin care a trecut. De altfel, fosta concurentă a emisiunii fenomenal Kanal D, era cunoscută pentru părul lung și brunet pe care-l avea.

”Imi aduc aminte ca in perioada in care ea purta peruci si cautam impreuna cu ea peruci și perucile sunt foarte scumpe, noi ne chinuiam sa cautam peruci si ea primea mesaje ca e urata ca si-a tuns parul, ca si-a facut impalnt mamar ca sa fie nu stiu cum. Ea, de fapt, facuse astea cu alte motive, nu ca sa fie ea o bomba sexy, pur si simplu nu mai avea incredere in ea si a aplecat la interventii pentru a-si recapta increderea.”, a explicat Mari de la Puterea Dragostei.

Ștefania de la Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram]

Mari de la Puterea Dragostei, acuzată că a trimis poze controversate

Marinela de la Puterea Dragostei este cea mai bună prietenă a Ștefaniei. Aceasta a fost lângă ea, atunci când Ștefania a trecut prin clipele cumplite. Mari este foarte îngrijorată pentru prietena ei cea mai bună. Ba chiar mai mult decât atât, Marinela ar fi fost acuzată că ea ar fi trimis pozele cu Ștefania bătută de fostul iubit. Iubita lui Robert Urucu a explicat pe pagina ei de Instagram că nu ea a dat pozele cu prietena ei, pentru că nici nu le avea și n-ar fi făcut acest lucru niciodată.

”Noi nici nu avem pozele, nu ne-a dat nici macar o poza si toate pozele sunt la ea in telefon si la cei din familie, dar nu cred ca le-au dat ei. Cine a dat pozele nu a vrut sa faca decat rau, felicitări! Sper ca acum este mandru de el ca toata lumea a sarit in capul Stefaniei, astia sunt oamenii, nu ai ce sa le faci. La noi in Romania, femeia isi ia bataie si tot ea e de vina, tot ea e de vina a ca fost tunsa si tot ea e de vina pentru tot ce i s-a intamplat”, a explicat Marinela, de la Puterea Dragostei.

Totodată, Marinela a explicat că este o poveste foarte delicată și preferă să nu vorbească mai multe.

”Oricum, este o poveste extrem de delicata, despre care nici eu nu prea pot sa vorbesc pentru ca stiu cat de mult a suferit in perioada si cat de mult sufera ea din cauza comentariilor rautacioase. Stiu foarte multe si nu pot sa vorbesc despre asta.”, a mai adăugat Marinela de la Puterea Dragostei.