Maria Andria, tratată cu dispreț într-un restaurant din Brașov. Vedeta a răbufnit: „Ne-a spus că mai bine stăteam de unde am venit”

In articol:

Maria Andria este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din țara noastră. Vedeta, originară din Cipru, este foarte activă în mediul online, acolo unde împărtășește cu fanii toate experiențele din viața sa.

Maria Andria, situație neplăcută într-un local din Brașov

Recent, cântăreața le-a povestit urmăritorilor experiența prin care a trecut într-un restaurant din Brașov, imediat după ce a revenit în țară.

Maria Andria împărtășește cu fanii săi toate momentele din viața ei. De această dată, le-a povestit experiența prin care a fost nevoită să treacă într-un restaurant din Brașov, imediat după ce a revenit în țară.

Vedeta le-a explicat fanilor că a ieșit la masă cu mama, logodnicul și alți doi prieteni din Cipru, într-un restaurant din centrul Brașovului, însă a fost tratată cu dispreț de un angajat. Cântăreața susține că a simțit rasism, jignire, răutate și frustrare din partea angajatului, asta pentru că nu a dorit să le ia comanda în limba engleză. Cu toate acestea, atitudinea neplăcută a ospătarului nu s-a oprit aici.

Acesta a fost ferm și i-a spus vedetei că nu îl interesează că ei nu vorbesc limba engleză și să se întoarcă de unde au venit.

Citește și: ”A scos cuțitul” Maria Andria, mama și iubitul ei, la un pas de tragedie, după ce au urcat într-un taxi. Ce au pățit cei trei, în mijlocul Bucureștiului

Citeste si: “Eu am leșinat.” Oana Lis, mușcată de o haită de 20 de câini- kfetele.ro

„ Prietenii mei, vreau să vă povestesc dezamăgirea mea după întoarcerea în România... Am revenit în România după doi ani și am trăit niște experiențe triste. Am venit în țară alături de mama, logodnicul meu și doi prieteni din Cipru și am mers la Brașov, câteva zile. Într-o seară, am decis să mâncăm la un restaurant renumit din centrul orașului, iar acolo am simțit efectiv frustrare, răutate, rasism, din partea unui angajat. Prietenii mei nu știu deloc limba română, nici logodnicul meu, așa că au făcut comanda în limba engleză. Răspunsul ospătarului a fost că nu îl interesează, că nu ia comanda în limba engleză și ne-a spus că mai bine stăteam de unde am venit.”, a povestit Maria Andria, pe pagina sa de Facebook.

Maria Andria mărturisește că nu este prima situație de acest fel prin care trece

Maria Andria a fost foarte dezamăgită de atitudinea ospătarului și face apel către toții oamenii spunând că nu costă nimic să tratăm fiecare persoană frumos.

Totuși, situația neplăcută nu s-a oprit aici. Vedeta a observat pe nota de plată că sunt trecute preparate pe care nu le comandase. Mai mult decât atât, aceasta a precizat că a trecut printr-o situație asemănătoare și în București.

Citește și: Maria Andria, sacrificii pentru a rămâne însărcinată. Cântăreața și iubitul său își doresc să devină părinți: „E 10.000 de euro fiecare tratament”

„ Nu mai spun că, la final, pe nota de plată, s-au regăsit porții de mâncare pe care noi nu le comandasem. Nu vreau să fac rău nimănui, ci doar să atrag atenția! Suntem oameni cu toții, indiferent de limba pe care o vorbim, de sex, etnie, orientare sexuală și așa mai departe. Ce ne costă să fim mai buni? De ce trebuie să ne atacăm? Am pățit-o apoi și în București, la fel s-a întâmplat. Pot să mă gândesc și altfel, oamenii poate chiar nu au învățat engleză și nu știau cum să iasă din situație... Fiți buni, dragii mei”, a mai spus cântăreața.

Maria Andria [Sursa foto: Instagram]