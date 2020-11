Maria Buză a fost la un pas de moarte: ”Nu știm cum am supraviețuit...”

Maria Buza [Sursa foto: Facebook]

Maria Buză a trecut prin momente cumplite atunci când artista și soțul ei au avut un cumplit accident de mașină. Cei doi au fost la un pas de moarte.

Mereu jovială și cu zâmbetul pe buze, artista a povestit în cadrul unei emisiuni TV prin ce cumpănă teribilă a trecut. În urmă cu mulți ani, Maria Buză și soțul ei au avut un accident de mașină în timp ce se aflau pe autostradă. Afară ploua torențial, iar vizibilitatea era redusă. În acel moment, un autobuz care transporta persoane a intrat în autoturismul artiștilor.

”Au mai fost momente grele. Am avut la doi ani după ce am născut un accident de mașină grav. Nu știm cum am supraviețuit. Pe autostradă, era o ploaie torențială. Noi mergeam foarte încet și în spate un autobuz plin de persoane a intrat în noi pentru că nu ne-a văzut”, a spus Maria Buză, potrivit Ciao.ro.

Maria Buză a povestit că după ce au ajuns acasă, au deschis deschis o sticlă cu șampanie.

”Am ajuns acasă, am deschis o șampanie și am mulțumit lui Dumnezeu că trăim. Pe 7 mai a fost o altă cumpănă pentru noi pe care am depășit-o cu bine”, a continuat artista.

Maria Buza[Sursa foto: Facebook]

Maria Buză, probleme cauzate de COVID

Pandemia de coronavirus i-a stricat afacerea vedetei. Cum toată industria HORECA este la pământ, așa sunt și afacerile artistei care a povesit că a fost nevoită să închidă restaurantele pe care le deține.

“Acolo mi-am petrecut ultimii mei ani din viață. Patru ani din viața mea am stat și m-am chinuit acolo și am făcut tot ce am crezut eu că pot face și m-am străduit cu toată ființa mea și cu toate buzunarele mele, cu toate portofelele mele, și cu toate conturile mele, să aduc lume cât mai multă în restaurant. Din păcate atât a fost să fie. Pandemia a reușit să mă pună la pământ și să închidem afacerea. Am predat spațiul”, a spus Maria Buză potrivit Libertatea.

