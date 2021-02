Maria Buză, datorii uriașe! Actrița a investit într-o afacere care i-a adus numai necazuri: ”Mi-am plâns în pumni”

In articol:

Maria Buză este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România. De-a lungul carierei sale, celebra actriță a fost admirată și apreciată pentru talentul său. Deși toată lumea o știe cu un zâmbet molipsitor, iar felul său de a fi îi binedispune pe cei din jur, frumoasa actriță trece prin momente extrem de dificile.

Mai exact, Maria Buză și soțul ei au fost nevoiți să treacă prin momente dificile din punct de vedere financiar, după ce au investit într-o afacere care le-au adus numai necazuri. Din cauza pandemiei, vedeta a ajuns să aibă datorii. Pentru a acoperi datoriile, Maria Buză și soțul ei au fost nevoiți să aducă bani de acasă. Mai mult, au fost nevoiți chiar să renunțe la afacerile în care și-au investit banii.

Maria Buză și-a investit economiile în două restaurante

Potrivit spuselor sale, ea și partenerul ei de viață și-au investit economiile în două restaurante.

Unul este situat în București, iar cel de al doilea la malul mării. Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, Maria Buză a vorbit prin ce momente neplăcute a trecut.

„A fost extrem de greu, mi-am plâns în pumni, dar mi-am dat seama că situația mea este și a lumii. Restaurantul a fost cea mai proastă mișcare a mea și a soțului meu, care am crezut că ne va îndeplini toate dorințele. Lucrurile nu s-au întâmplat așa cum am vrut noi. Căci oamenii cu care am lucrat noi au lucrat doar pentru buzunarul lor. La mare am încheiat afacerea cu doi ani în urmă, iar cu cel din București, noi eram în cădere liberă și nu reușeam să ne revenim. Noi speram zi de zi să ne revenim, dar aproape toți veneam cu bani de acasă pentru a acoperi cheltuielile. Este un capitol încheiat, dar încă mai tragem după el, avem datorii”, a spus Maria Buză.

