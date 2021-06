Maria Chițu este favorita publicului la Survivor România. Cine sunt Războinicii care riscă eliminarea din competiție

Maria Chițu de la Războinici 23:20, iun 13, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Surprizele se țin lanț în etapa superioară a competiției Survivor România. După ce în săptămâna anterioară Andrei Dascălu primea cele mai multe voturi din partea publicului, în această seară concurentul este la un pas de eliminare.

Albert Oprea și Maria Chițu, favoriții publicului la Survivor România

După ce a fost nominalizat pentru eliminare, Albert Oprea a revenit pe primul loc în preferințele publicului și își continuă drumul către marea finală a competiției din Dominicană. Războinicul este surprins să fie favorit, pentru că, spune el, a traversat o perioadă dificilă din cauza accidentării sale.

Citeste si: Cine este Maria Chițu de la Survivor România. Războinica este pasionată de dansul latino

Albert Oprea de la Războinici

„Nu mă așteptam, avand în vedere că am avut meciuri cand am stat pe bară. Le mulțumesc celor care au încredere în mine, înseamnă foarte mult pentru mine. Simt că îmi regăsesc puterea și faptul că sunt favorit mă face să fiu mai doritor să merg mai departe. Am nevoie de susținerea publicului. Accidentarea mea nu e gravă și pot să continui competiția destul de bine. Promit să fac tot ce îmi stă în putere să nu-i dezamăgesc pe oamenii de acasă”, a spus Albert Oprea.

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Maria Chițu

Pe locul doi în clasamentul celor mai votați concurenți din echipa albastră este Maria Chițu, care este în culmea fericirii pentru că nu riscă să părăsească concursul în această săptămână. „Zâmbesc pentru că mă bucur foarte mult, pentru că asta înseamnă că nu o să ies eu în seara asta. În același timp am sentimentul că nu va ieșit niciunul dintre noi patru. Mă bucur foarte mult că sunt a doua în clasament și vreau să mulțumesc publicului pentru lucrul acesta. Au un mare aport la acest concurs și înseamnă foarte mult că ne susțin”, a spus Războinica.

Ce concurenți de la Războinici riscă eliminarea la Survivor România

Având în vedere că au mai rămas în competiție doar patru Războinici, doi dintre ei sunt salvați de public, iar ceilalți doi intră automat în cursa pentru eliminare.

„ Nu mă încearcă nicio emoție. Nimeni dintre noi nu ar trebui să se supere, pentru că s-a intrat automat la vot. E normal să simt ceva pentru căp e pericolul eliminării. O să mă bucur dacă ramân, pentru că sunt puternic și pot. Sper să iasă cine trebuie și să rămână cine trebuie”, a spus Marius Crăciun.

Marius Crăciun și Andrei Dascălu

Citeste si: Albert Oprea de la Survivor România 2021 face dezvăluiri dureroase. Războinicul a trăit o traumă dureroasă la doar 17 ani

„Nu am emoții. Mă gândesc că de la săptămâna la săptămâna fiecare consiliu e din ce în ce mai greu. Suntem aproape de final și aceleași șanse avem fiecare. Sper să nu iasă nimeni de la noi, pentru că mai avem de demonstrat. Dacă eu voi pleca în seara asta, voi pleca cu capul sus pentru că am ajutat echipa din orice punct de vedere”, a declarat Andrei Dascălu.