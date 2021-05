Maria Chițu este preferata publicului la Survivor România. L-a detronat în premieră pe Albert Oprea. „Mă pregăteam să-mi iau rămas bun!”

In articol:

Maria Chițu întrerupe seria săptămânilor la rând în care Albert Oprea a fost cel mai votat concurent din echipa Războinicilor la Survivor România.

Maria Chițu este preferata publicului la Survivor România

După opt săptămâni în care a fost favoritul publicului, Albert Oprea ocupă a doua poziție în topul preferințelor celor de acasă. În premieră la Survivor România, o concurentă nou intrată în competiție se clasează pe primul loc în voturile telespectatorilor.

Maria Chițu este recunoscătoare pentru voturile de încredere primite și spune că va face tot ce ține de ea pentru a nu dezamăgi oamenii care o susțin. „Îmi bate inima foarte tare, mă pregăteam să-mi iau rămas bun în seara asta. M-am pregătit psihic să plec acasă, nu mă așteptam să fiu favorita publicului.

Mă simt foarte fericită că nu plec acasă și sunt protejată și că publicul m-a votat. Le mulțumesc pentru asta, înseamnă că am făcut ceva bine de când am venit aici. Mă gândesc la Albert că nu-mi doresc să iasă. Este un sprijin pe care îl am aici și eu am fost pentru el sprijin. Sper să mă ridic la așteptările publicului și să iau deciziile bune în continuare, să aduc puncte în continuare și să-i fac mândri de mine”, a declarat Maria Chițu.

Maria Chițu de la Războinici

Albert Oprea, detronat de Maria Chițu în topul preferințelor publicului

Seria de opt săptămâni la rând în care Albert Oprea a ieșit favoritul publicului a fost întreruptă chiar de prietena acestuia din competiție, Maria Chițu.

Războinicul este dispus să lupte în continuare și să arate susținătorilor că merită să fie votat până la capăt.

„Mulțumesc publicului pentru încă o săptămână publicului și să le dedic ultimele jocuri. M-am concentrat mai bine, dar nu vorbesc încă despre o revenire a mea pentru că mai am de demonstrat, îmi doresc să aduc multe puncte pentru echipă și pentru cei de acasă să-i fac fericiți și pentru loialitatea din ultimele luni și care mă ajută să merg mai departe către visul meu. Le urez sărbători Pascale fericite și le mulțumim că se uită la noi”, a declarat Albert Oprea.

Albert Oprea de la Războinici

Andrei Dascălu, al treilea favorit al publicului la Survivor România

Războinicul este salvat de la eliminare de publicul Survivor România, iar în cursa pentru voturile publicului intră automat Sindy, Sorin Pușcașu și Marius Crăciun.

Andrei Dascălu

Andrei Dascălu spune că este liniștit pentru că nu e nevoit să facă nicio propunere pentru eliminare, însă este supărat că unul dintre Războinicii cu care se înțelege cel mai bine în Dominicană va pleca acasă. „Vreau să mulțumesc celor de acasă care m-au votat. Apreciez mult. Nu mă așteptăm să ies pe locul trei.

Chiar înainte de consiliu mi-am făcut bagajul. Am spus că cel mai mult contează consiliul de eliminare, nu cel de nominalizare, și m-am pregătit de plecare. Le mulțumesc celor de acasă și suntem iar într-o situație nașpa. Nu ne-am așteptat la așa consiliu, dar mă bucur că nu trebuie să nominalizez pe nimeni și îmi pare rău că va pleca cineva apropiat. În seara asta ies din consiliu cu capul în jos, pentru că va pleca cineva de la noi din echipă”, a spus Andrei Dascălu.