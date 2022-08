Maria Constantin a fost cerută în căsătorie. Ce nu va face artista în ziua cea mare: „La cele două nunți nu prea mi-a mers bine. A treia e cu noroc!”

In articol:

Maria Constantin trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de partenerul ei, Robert Stoica. Artista este mai fericită ca niciodată, a fost cerută în căsătorie și urmează ca anul viitor să-și unească destinele în fața lui Dumnezeu.

Este nerăbdătoare să vină ziua cea mare și să se vadă mireasă din nou. Chiar dacă este la a treia căsnicie, cântăreața simte că acum nimeni și nimic nu mai poate sta în calea iubirii lor.

Maria Constantin și Robert Stoica se iubesc necondiționat și sunt nerăbdători să devină, în mod oficial, soț și soție. În cadrul unui interviu, a dezvăluit câteva detalii despre organizarea nunții, dar și despre tradițiile de care nu va ține cont în ziua cea mare.

Maria Constantin se va căsători anul viitor

Pentru moment nu au stabilit data nunții, însă un lucru este cert, și anume acela că vor fi prezenți doar oamenii foarte dragi ei, alături de care se poate distra până dimineața.

Artista a declarat că a ales tema petrecerii, va fi vorba despre un „white party”, în care toți invitații vor fi îmbrăcați în alb, și nu doar mireasa, așa cum este tradiția.

„O să mă vadă pentru că la anul o să avem nunta. Nu am stabilit încă data, dar îți spun un mic secret. Deși nu se știe, o să vadă și la televizor. Am fost cerută! Am fost cerută și la anul va avea loc evenimentul. Eu, sincer, cred că la eveniment o să chemăm doar oameni mișto, o să mă distrez, o să fie un white party, ceva relaxant ca oamenii să se simtă bine. O să chem oameni faini, cu care o să ne distrăm până dimineața.”, a spus Maria Constantin, conform Ego.

De data aceasta, Maia Constantin și viitorul ei soț vor trece peste furatul miresei. În cazul primelor nunți, artista a respectat această tradiție, însă de data aceasta își dorește să o facă diferit și să evite orice fel de tradiții despre care simte că ar avea de pierdut în viitor.

„Nu sunt superstițioasă. Din tradiții nu cred că o să respect ceva pentru că nu vreau nici partea cu furatul miresei, nu am făcut-o nici până acum. Dar, să știi că am, ca să spun așa, gura spurcată. Dacă spun ceva, chiar dacă nu este așa, se prinde într-un mare fel. Când spun ceva, chiar așa se întâmplă.”, a mai spus Maria Constantin.

Cât despre inelul de logodnă, Maria Constantin a decis ca, momentan, să nu publice vreo fotografie în mediul online care să îl aibă în prim plan. Cu toate acestea, există câteva imagini pe Instagram în care artista apare purtând inelul de logodnă, chiar dacă nu este foarte vizibil.

Cu cine a mai fost căsătorită Maria Constantin?

Până la vârsta de 34 de ani, Maria Constantin a bifat două căsătorii eșuate, iar acum urmează să facă pasul cel mare din nou alături de Robert Stoica. Prima dată, artista a fost căsătorită cu tatăl copilului ei, însă de care s-a despărțit după câțiva ani.

Relația care i-a adus și celebritate a fost cea cu Marcel Toader. Cei doi au trăit împreună circa 5 ani, ajungând la divorț după 2 ani de căsnicie. Perioada relației cu regretatul om de afaceri, dar și întreg procesul de divorț au fost adevărate lecții de viață pentru artistă. A avut de suferit foarte mult din cauza fostului soț, însă acum nu se poate uita în urmă decât privind la experiență dură, dar importantă.

„În momentele respective mi-am dorit să nu am televizor în casă, să nu aud în stânga în dreapta. Toată lumea mă suna de tot ce se discuta. A fost foarte dur că a lovit în familia mea, în copilul meu și s-a degradat foarte mult. Într-o noapte mama m-a sunat și plângea… Eu încercam să fiu tare și îmi doream ca a doua zi să nu mă mai trezesc. Am considerat că într-adevăr am o problemă și trebuie să apelez la oamenii de specialitate”, a declarat Maria Constantin la un moment dat.