Maria Constantin a vorbit despre tensiunile din relația cu Robert Stoica, chiar înainte de nuntă. Amândoi au recunoscut asta: „Efectiv îl las în pace”

Maria Constantin este împlinită din toate punctele de vedere, căci profesional nici nu se putea mai bine, iar sentimental lucrurile pare că s-au așezat pentru ea, după o perioadă extrem de lungă în care nu a avut deloc noroc în dragoste.

A trecut prin mai multe căsnicii eșuate, una chiar cu Marcel Toader, regretatul om de afaceri care a fost căsătorit și cu Gabriela Cristea. Acum nu mai este mult până când artista va îmbrăca rochia de mireasă pentru a treia oară și se pare că de data aceasta este cu noroc! În doar câteva luni, ea și Robert Stoica urmează să-și unească destinele și în fața lui Dumnezeu, iar petrecerea de după va fi una pe care, su siguranță, niciunul dintre cei 350 de invitați nu o vor uita.

Aceasta a compus o piesă, care se regăsește și în invitațiile de nuntă, iar în urmă cu doar câteva zile a cântat-o într-o emisiune televizată. Lili Sandu și Shurubel au profitat de ocazia de a-i avea pe amândoi în platou și i-au supus la un test fulger, unde au dezvăluit totul despre certurile de cuplu.

Maria Constantin și Robert Stoica [Sursa foto: Instagram]

Maria Constantin și Robert Stoica au vorbit despre discuțiile în contradictoriu, chiar înainte să devină soț și soție

După o relație care a mers numai lapte și miere, pasul firesc a fost, bineînțeles, căsătoria! Cei doi se laudă cu o poveste de dragoste demnă de invidiat, ba chiar recent au dezvăluit un detaliu total neașteptat. Robert Stoica este cel care se inflamează și pornește o ceartă, însă Maria Constantin își păstrează mereu calmul și reușește cu brio să pună capăt neînțelegerilor și să-și calmeze partenerul de viață.

Astfel că cei doi nu ajung mai niciodată în punctul în care să-și arunce vorbe grele pe care să și le reproșeze mai târziu.

Shurubel: Cine provoacă mai des certuri?

Maria Constantin: Hai să zic cumva, dar nu… (n.r-

amândoi recunosc că el)Generezi certuri?O să trecem peste subiectul ăsta, nici nu vreau să vă întreb de ce vă certați.Știi de ce? Pentru că nu ne prea certăm. Mai avem discuții așa, la modul îmi spune câte ceva, dar eu dacă văd că se ațâță apele efectiv îl las în pace și nu zic nimic și se calmează. Apoi zic „N-a fost bine”.Ea chiar nu se ceartă.

Maria Constantin și-a ales rochia de mireasă: „Pentru mine nu este îndrăzneață”

Citește și: Maria Constantin a revenit la blondul care a consacrat-o! Fanii au avut parte de o surpriză: „Culoarea părului este genială”

Toate pregătirile au fost puse la punct și gândite până în cel mai mic detaliu, iar artista s-a asigurat că totul va merge ca pe roate în ziua în care ea și Robert Stoica se vor căsători. Petrecerea va fi una mare, la care sunt așteptați sute de invitați care, cu siguranță, vor încremeni în momentul în care vor vedea mireasa. Maria Constantin nu a arătat rochia, dar din descrierea pe care a făcut-o putem spune că îi va pune toate formele în evidență și va atrage toate privirile.

Citește și: Maria Constantin, imagine rară alături de fiul ei din prima căsătorie! Cât de mult seamănă Tudor cu mama sa

„Pentru mine nu este îndrăzneață, nu este nimic prea mult la această rochie, dar este destul de ușor de purtat, pentru că asta mi-am dorit fiind cumva o petrecere în aer liber. Va fi o rochie destul de ușoară, mă rog la bunul Dumnezeu să fie soare, dacă nu, nu e problemă pentru că oricum avem și restaurantul în interior. Este o rochie frumoasă, comodă, are și trenă, are și spatele gol, are câte puțin din toate”, a mărturisit Maria Constantin, pentru playtech.ro.