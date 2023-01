Maria Constantin, în lacrimi înainte de nuntă! Ce s-a întâmplat când a ajuns în România: „Am plâns amândoi, fiind o despărțire pe o perioadă nedeterminată”

In articol:

Maria Constantin și Robert Stoica formează un cuplu de o lungă perioadă de vreme, iar în curând vor deveni o familie și în mod oficial, căci se pregătesc să facă pasul cel mare.

După două mariaje eșuate, cântăreața este decisă să îmbrace pentru a treia oară rochia de mireasă, fiind convinsă că alături de Robert Stoica va avea noroc și vor fi împreună până ce moartea îi

va despărți.

Maria Constantin, în lacrimi înainte de nuntă [Sursa foto: Facebook]

Maria Constantin și Robert Stoica au suportat cu greu despărțirea dintre ei

Astfel că anul 2023 se anunță a fi unul foarte încărcat pentru artistă, căci pe lângă carieră, va avea de pregătit și o nuntă fastuoasă.

Însă, chiar înainte de a-și jura iubire veșnică, Maria Constantin și Robert Stoica au fost supuși testului suprem, pe care l-au trecut cu multă suferință și lacrimi amare.

Și asta pentru că artista a plecat peste mări și țări, făcând parte din cadrul unei emisiuni sportive.

Lucru care i-a făcut să stea pentru prima dată despărțiți o perioadă mai lungă de vreme.

Acest fapt, plus că nu au știut cât anume vor fi la o așa distanță, i-a făcut pe cei doi amorezi să se despartă cu lacrimi în ochi și cu un gol imens în suflet.

Însă, acest lucru, menționează blondina, i-a făcut pe amândoi să realizeze că nu greșesc în decizia lor de a se căsători, fiind la fel de îndrăgostiți ca la început.

”Înainte să plec am plâns amândoi, fiind o despărțire temporară pe o perioadă nedeterminată. Cumva asta ne-a făcut să realizăm că suntem la fel de îndrăgostiți ca în prima zi, chiar dacă au trecut 3 ani! Când am ieșit din competiție, am fost tristă și cu lacrimi în ochi pentru că îmi doream ca această experiență să nu se încheie atât de repede pentru mine. De asemenea pentru că nici colegii mei nu își doreau ca eu să plec. Însă atunci când mi-a fost înmânat telefonul și am putut lua legătura cu iubitul meu, fiul meu și întreaga familie, am fost cea mai fericită, și DA, am plâns din nou… de fericire că mă întorc ACASĂ!”, a spus Maria Constantin, conform Unica.

Cu fericire în suflet și de data aceasta cu lacrimi de bucurie, întoarsă în România, Maria Constantin spune că se pregătește de o nouă etapă a vieții sale.

Una cu multe proiecte, surprize și multă iubire de împărtășit cu Robert, cu fiul ei, cu toată familia, dar și cu fanii ei, pentru care pregătește piese noi în 2023.

„Va urma o perioadă cu multe surprize muzicale, cu multe evenimente și cu foarte multe pregătiri pentru nunta mea!”, a mai adăugat artista.