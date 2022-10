Maria Constantin, în lacrimi: „Să primesc telefonul și să aflu prima că a murit”. Dezvăluiri cutremurătoare despre Marcel Toader: „Au fost momente în care i-am dorit rău” 

In articol:

Maria Constantin se numără printre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară, iar aceasta a ajuns în sufletele românilor prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă de-a lungul aparițiilor sale publice.

Un moment de sinceritate a avut și recent, atunci când și-a deschis sufletul în fața publicului său și a vorbit deschis despre fiul ei, rezultat din prima căsnicie.

Cântăreața susține că a suferit enorm pentru că nu l-a avut pe cel mic alături de ea în tot acest timp, însă atunci când a fost nevoită să-l lase pe minor la tatăl său, blondina a considerat că a fost cea mai bună decizie pentru binele băiatului ei.

Citeste si: Maria Constantin a spus pentru prima dată ce crede fiul său despre nunta ei cu Robert Stoica: „Nu insist pe acest subiect. Este puțin bulversat”

Totodată, Maria a mai povestit că a trecut prin clipe cumplite din cauză că nu a fost alături de băiatul ei în multe momente importante, mărturisind chiar că a existat o perioadă când nu-și mai dorea să se trezească.

„Cumva am pornit un război pentru copil. Copilul a fost crescut doar acolo, în casa părinților fostului soț și era cumva obișnuit cu toată lumea de acolo. În momentul în care eu am plecat de acolo, am plecat împreună cu fiul meu, numai că el nu s-a obișnuit. Eu trebuia să merg să fac bani cumva, că nu aveam o situație financiară foarte bună în acel moment, chiar dacă eram angajată la un asamblu de renume. Vă spun sincer că era salariul minim pe economie, adică nu aș fi putut să supraviețuiesc doar din acel salariu. M-am gândit la binele copilului, unde îi este cel mai bine, atunci am căzut de acord că va rămâne copilul în casa părinților lui și alături de tată.

Citeste si: Cine este Mădălina Creţan, soția lui Nosfe. „Nu se va mai naște în lumea asta alt suflet ca al tău..."- kfetele.ro

Citeste si: Saveta Bogdan se plânge că a ajuns la sapă de lemn și abia îi mai ajunge pensia- bzi.ro

Eu știu că este cel mai cumplit lucru să nu stai lângă copilul tău și să te bucuri când îl vezi cum crește în fiecare zi, când mai spune ceva nou, să îl vezi când râde. Da, e cumplit și frustrant. Au fost momente în care nu mai voiam să mă trezesc, a fost o perioadă super grea, dar mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut peste. Eu nu am avut norocul ăsta, să am o viață liniștită, să mă căsătoresc, să am un copil și să trăim până la adânci bătrâneți cei mai fericiți.”, a declarat Maria Constantin, în cadrul emisiunii ”Teo Show”.

Maria Constantin, despre căsnicia cu Marcel Toader

Sinceră din fire, Maria Constantin a vorbit și despre căsnicia pe care a avut-o cu Marcel Toader. Artista susține că în căsnicia sa a fost vorba despre infidelitate, însă nu din partea ei, iar la momentul respectiv a înțeles cu adevărat ce înseamnă depresia.

De asemenea, cântăreața a mai precizat că tot în respectiva perioadă îi treceau prin cap numeroase gânduri negre, însă tot ce a ajutat-o să treacă peste a fost fiul ei, la care se gândea constant.

Maria Constantin vrea să aibă o nuntă atipică! Ce regulă neobișnuită trebuie să respecte toți invitații: „Nu sunt un om superstițios”

Mai mult decât atât, Maria Constantin a mai precizat că a fost prima care a aflat de decesul regretatului afacerist.

„A fost vorba de infidelitate, dar nu din partea mea. Atunci am cunoscut depresia. Ai impresia că viața ta nu mai are sens, că poate să se sfârșească și în secunda doi. Singura chestie care m-a motivat a fost copilul meu, pentru că altfel cine știe la ce aș fi recurs. Și da, am avut gânduri, de nenumărate ori. Mi-am dat seama de cum sunt oamenii, pentru că nimeni nu mă suna să mă intrebe: Ești bine? Ai nevoie de ceva?

Să știi că au fost momente în viața mea în care i-am gândit rău. N-am putut să îi fac rău, dar i-am gândit și o să vezi că ironia sorții face ca eu să primesc telefonul și să aflu prima că a murit. Nu i-am dorit niciodată moartea, Doamne ferește. Nu doresc răul nimănui, indiferent cât rău mi-a făcut.”, a mai spu Maria Constantin.

Maria Constantin [Sursa foto: Captură TV]