Maria Constantin, primele declarații după nuntă! Cum a surprins-o Robert Stoica în ziua cea mare: „Nu mă așteptam”

Maria Constantin și iubitul ei, Robert Stoica, și-au unit destinele zilele trecute, mai exact pe data de 25 iulie. Cei doi s-au cununat atât civil, cât și religios, iar acum radiază de fericire.

Maria Constantin și Robert Stoica, primele declarații după nuntă

Artista și cel care acum îi este soț au făcut primele declarații după cel mai important eveniment din viața lor!

Maria Constantin este în al nouălea cer după ce, în urmă cu două zile, și-a unit destinele cu partenerul ei, Robert Stoica. Cei doi s-au cununat civil, dar și religios. Cântăreața a povestit că nu a avut emoții până în dimineața zilei de 25 iulie, când a fost copleșită. Aceasta a mai mărturisit și că soțul ei a spus „DA” din tot sufletul și a rămas plăcut surprinsă, pentru că nu se aștepta.

„Să știi că a fost chiar convins când a zis, nu mă așteptam la treaba asta să fie chiar atât de convins. Cumva am zis că nu o să am emoții, nu ne-am pregătit sufletește. Eu călcăm hainele, lucruri de genul făceam. Cumva am avut emoții în momentul ăla, fără să vreau.”, a declarat Maria Constantin la Xtra Night Show.

Cum i-au susținut nașii pe cei doi îndrăgostiți

Nașii Mariei Constantin și ai lui Robert Stoica sunt Kristiyana și soțul ei, impresarul Rustem. Aceștia au mărturisit că nu a fost nevoie să se ocupe cu nimic la nuntă, pentru că au avut încredere în gusturile finei lor. Maria Constantin și soțul ei au o relație bună cu nașii și sunt destul de apropiați.

„Nu a trebuit s-o ajut cu nimic pentru că ea are gusturi foarte frumoase. Ce să spun, am fost impresionată de gusturile ei. Suntem o familie acum.”, a declarat Kristiyana, nașa celor doi.