Solista Maria Constantin și fostul fotbalist Dacian Varga s-au despărțit acum câteva luni, chiar înainte de izbucnirea pandemiei. ”Da, ne-am despărțit, însă nu vreau să dau prea multe detalii. Pot să spun că lui Dacian nu am ce să îi reproșez, e un om foarte bun, însă am ajuns să ne înstrăinăm. Eram amândoi foarte ocupați, așa am ajuns în punctul de a discuta față în față ferm și să ajungem la această decizie”, a declarat Maria Constantin pentru Click.

Aflată în prezent pe litoral, unde susține o serie de concerte la o terasă din Mamaia, Maria Constantin a înregistrat și o nouă piesă alături de partenerul ei de scenă, Andrei Drăguț. Vedeta a lansat și un curs de canto popular, pentru care doritorii trebuie să achite 1500 lei, bani care acoperă 10 lecții. ”De pe 1 Iulie vă aștept cu tot bagajul meu de cunoștințe muzicale acumulat in cei 26 de ani de muzică și performanța, sa descoperiți tehnica vocala la cele mai înalte standarde și unde puteți obține diploma pentru absolvirea cursului de canto popular Maria Constantin!”, a explicat Maria Constantin.