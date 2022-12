Maria de la Casa Iubirii s-a despărțit de George: “Nu mai simt nimic pentru el” Ce s-a întâmplat între cei doi? | EXCLUSIV

In articol:

Maria, fostă concurentă în Casa iubirii, face dezvăluiri despre relația ei cu George, dar și despre cum plănuiește să rămână în Spania. Invitată în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, fosta concurentă din Casa iubirii povestește despre cum relația ei cu George a luat o întorsătură bruscă, având în vedere că aceștia plănuiau să se mute împreună în străinătate.

Maria și George s-au despărțit

Maria și George s-au despărțit, iar în timp ce ea a rămas în Spania, el s-a întors în țară. Maria a spus că plănuiește să rămână în Spania și că păstrează o legătură foarte apropiată cu familia lui George.

Maria și George au fost unul dintre cele mai iubite cupluri de la Casa Iubirii. După ce s-au mutat împreună în Spania, toată lumea a crezut că relația lor va dura mult și bine, dar, din păcate, Maria a făcut anunțul. Cei doi au pus punct. Maria a povestit totul cu lux de amănunte, de la momentul despărțirii, până la sentimentele actuale.

"Ne-am despărțit în urmă cu vreo lună. Am păstrat legătura pentru că mă înțeleg foarte bine cu familia lui, toată lumea mă iubește, cu fratele lui George vorbesc aproape zilnic. Relația cu George începuse să fie toxică. Am suferit. Mie mi-a fost foarte greu să vin aici și eu nu-l simțeam că e lângă mine, uneori, iar asta mă afecta. În momentele grele, poate nu simțit să fie lângă mine. Eu nu îl judec pentru asta. A făcut ce a simțit. În continuare îl văd un om bun, un băiat ok, doar că mai are multe de învățat. Nu am să îi reproșez nimic. Trebuie să fie mai atent. Nu sunt supărată pe el. Ultima dată am vorbit la începutul lui noiembrie, când a plecat el în țară. Nu am rămas prieteni. Nu am simțit să mai continuăm să vorbim că poate apar reproșurile. Eu mi-aș dori o relație de prietenie cu el, el nu știu. Nu îi mai dau nicio șansă, atât a fost, gata, s-au pierdut sentimentele. Nu mai am niciun sentiment pentru el și nici el nu cred pentru mine.", a declarat Maria.

Maria nu mai vede nicio cale de împăcare cu George

Deși a fost o dragoste intensă, la fel de repede s-a și stins flacăra. Maria este deschisă să cunoască pe altcineva, fără să se mai gândească la o viitoare împăcare cu George. De asemenea, a declarat că nu ar deranja-o să îl vadă la brațul altei fete, ba chiar ar fi fericită pentru el.

"Nu m-ar deranja dacă ar vrea cineva să mă cunoască. Simt nevoia de cineva lângă mine. Aș fi deschisă pentru o nouă relație. Trăim pentru iubire. Sunt sigură că și George e deschis. Nu m-ar deranja să îl văd într-o relație, m-aș bucura pentru el. Chiar nu mai sunt șanse. Nu a fost când am avut nevoie, nu l-am simțit lângă mine pe George și s-a pierdut ce a fost. Mai mult de un prieten nu ar putea să îmi fie.", a mărturisit Maria, la Culisele Iubirii.

