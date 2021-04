Maria de la Războinici, declarații de dragoste la Survivor România! „Te ador, Culiță!” Ce se întâmplă în episodul de sâmbătă, 24 aprilie

In articol:

Ediția de sâmbătă, 24 aprilie, se anunță a fi una plină de scandaluri, mărturisiri și intrigi, iar în prim-plan este nimeni alta decât Maria Chițu, care a făcut furori în rândul băieților de când a intrat în competiția fenomen Survivor România.

Nu este pentru prima dată când este personajul principal, ci a mai intrat în polemici și cu fosta ei coechipieră Vera Miron, care s-a plâns de Maria că este dezordonată, iar toată curățenia cade pe umerii ei, motiv pentru care fosta războinică a amenințat-o chiar că o va lua la bătaie dacă nu-și schimbă atitudinea.

De asemenea, pe când încă se afla în competiție, Jador obișnuia să o curteze și chiar și în Consiliul de Eliminare, după ce a fost anunțat că va părăsi Republica Dominicană, artistul și-a luat rămas bun cum știe el mai bine, complimentându-i corpul.

De asemenea, în ediția de mîine, Faimoșii și Războinicii se vor înfrunta pe un traseu spectaculos, doar pe apă. Vor fi lupte intense, solicitante, plne de adrenalină, care le vor pune toate aptitudinile fizice la încercare concurenților.

Survivor România, 24 aprilie[Sursa foto: Captură KANAL D]

Survivor România, 24 aprilie. Maria Chițu, dezvăluiri incendiare despre dialogul pe care l-a avut cu Faimosul Culiță Sterp

Maria Chițu face un gest necugetat și începe să aibă replici acide la adresa lui Sorin, care este văzut de ceilalți Războinici drept liderul echipei.

Totul a pornit după ce aceasta s-a supărat că nu este lăsată să-și spună ăunctul de vedere, iar Sorin a întrebat-o dacă are nevoie de cineva care să o dădăcească, ei bine, acela a fost momentul în care tânăra a luat foc și nu s-a mai abținut. Maria Chițu l-a făcut pe liderul Războinicilor nesimțit.

Războinca contină să fie în prim-plan și pe parcursul Consiliului de Nominalizare. Maria Chițu face o dezvăluire șocantă, care-i stârnește însă hohote de răs din partea celorlalți concurenți. Războinica susține că faimosul Culiță Sterp i-a făcut niște complimente: „ In primul rand, Culita s-a bagat in seama si a spus anumite lucruri si am comentat la ce a spus el..."

Survivor România, 24 aprilie[Sursa foto: Captură KANAL D]

Survivor România, 24 aprilie. Zanni este convins că Maria Chițu încearcă să se bage pe sub pielea lui Culiță

Ceilalți concurenți nu par să creadă o iotă din ceea ce spune Maria despre Culiță Sterp, mai ales că faimosul are acasă o iubită care urmează ca în doar câteva săptămâni să-l facă tătic. Zanni este convins că războinica înceracă să se bage pe sub pielea Faimosului: „Te ador, Culiță...”

Nu ratați următoarea ediție a Survivor România, sâmbătă, 24 aprilie, pe Kanal D, de la ora 20:00.