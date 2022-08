Maria Dragomiroiu, după ce a fost în turneu cu Bogdan de la Ploiești: "Eu sunt deschisă pentru orice fel de muzică" Artista a încheiat cu succes maratonul de spectacole pe litoral | EXCLUSIV

In articol:

Maria Dragomiroiu este una dintre emblemele muzicii populare românești. Publicul o apreciază, nu doar pentru talentul ei deosebit, ci și pentru corpul care nu o dă deloc de gol că ar avea vârsta de 66 de ani.

Părul este un alt atu pe care frumoasa cântăreață de muzică populară îl are, atrăgând admirația tuturor.

Maria Dragomiroiu a fost ocupată toată vara și asta pentru că românii o iubesc. De-a lungul sezonului estival, interpreta de muzică populară a făcut înconjurul litoralului, la diverse spectacole, alături de diverși artiști. Unul dintre ei este Bogdan de la Ploiești, pe care Maria Dragomiroiu îl apreciază foarte mult. Ba chiar, a postat o serie de fotografii în compania acestuia. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz.ro, artista ne-a spus totul despre întâlnirea cu Bogdan de la Ploiești și spectacolele de succes de pe litoral.

"Fiecare gen muzical are locul lui. Eu sunt deschisă pentru orice fel de muzică, pentru că dacă lumii îi place, categoric înseamnă că se regăsesc în aceste cântece. Noi am fost în turneu împreună pe litoral, pentru că astăzi este ultimul spectacol. Plec de la București la Eforie Nord și Neptun, special pentru acest spectacol, pentru că soțul meu este, pot spune, ultimul mohican, care nu vrea să lase să moară acest tip de spectacol cu care este obișnuit publicul care vine la mare. Fiind un spectacol de varietăți, fiecare se simte bine și are ce să vadă. Soțul meu, în fiecare an zice că nu mai merge, dar uite că merge. Nu poate să i se ia din sânge, este un impresar adevărat care aduce lumea în sală cu bani. Adică, omul plătește bilet ca să vadă artistul pe care îl apreciază. E foarte greu în ziua de astăzi. Prin intermediul WOWbiz, le spun că le mulțumim toți artiștii care am fost în această vară pe litoral, mulțumim tuturor celor care au venit și și-au petrecut o seară cu noi, pentru ă noi ne-am simțit foarte bine." , a declarat Maria Dragomiroiu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

De când se știe, Maria Dragomiroiu a fost complimentată pentru podoaba ei capilară superbă. Toate femeile din această lume, dacă a putea, ar împrumuta podoaba capilară a Mariei Dragomiroiu. Însă, nu este nevoie de asta, pentru că artista le explică pas cu pas doamnelor și domnișoarelor ce trebuie să facă pentru a avea un păr, lung, bogat și sănătos. Iată ce sfaturi a oferit solista de muzică populară.

"Nu știu dacă mă ajută sau nu, poate mă ajută cumva, dar faptul că îl iubesc așa mult, probabil că de asta mă și ține. Bineînțeles că iau și vitamine, când văd că îmi mai cade, primăvara și toamna sau când ești foarte supărat, stresat și sfătuiesc pe toată lumea să ia câte o vitamină ori de păr, ori pur și simplu vitamine pentru corp să crească imunitatea și atunci el își revine. Părul meu nu este așa, pentru că îl țin numai strâns, nu îl las desfăcut, doar când cânt, când am evenimente, pentru că asta e imaginea mea, dar altfel îl țin strâns, pentru că s-ar toci de spate, se încurcă. Am grijă de el să nu se încurce, să nu îl bată vântul, să intre praf mult prin el, probabil că toate astea contează.", a mărturisit Maria Dragomiroiu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

