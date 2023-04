Maria Dragomiroiu este în doliu! Artista a pierdut-o pe cea pe care o considera a doua mamă: „M-a învățat numai lucruri frumoase, era un om blând”

In articol:

Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite interprete de muzică populară. Artista are o mulțime de fani care îi sunt alături în orice moment, chiar și în cele mai grele precum este cel prin care trece acum.

Clipe grele pentru Maria Dragomiroiu

Vedeta a fost nevoită să își conducă pe ultimul drum una dintre cele mai importante persoane din viața ei, pe cea care o considera ca o a doua mamă: mătușa sa.

Cântăreața a avut parte de o săptămână de coșmar, cu seri nedormite și zile pline de tristețe și lacrimi. Mătușa artistei s-a stins din viață, iar vestea a afectat-o foarte mult pe Maria Dragomiroiu, deoarece relația dintre cele două era una foarte apropiată. Vedeta o vedea pe femeie ca pe o mama, ea fiind cea care a ajutat-o pe interpretă să ajungă în Capitală.

„Am avut o săptămână foarte proastă. Am dormit prost și am avut o stare de tristețe tot timpul, nu știam de ce sunt tristă. Dacă nu era mătușa mea, eu nu ajungeam la București, pentru că nu avea cine să mă ia de acolo de la țară. Eu am spus întotdeauna că Dumnezeu a lucrat prin sufletul ei.”, a declarat artista, potrivit antenastars.ro.

Maria Dragomiroiu, despre mătușa sa

Maria Dragomiroiu are numai cuvinte de laudă la adresa regretatei sale mătuși. Interpreta de muzică populară susține că a învățat foarte multe lucruri de la femeia care i-a fost alături în tot acest timp.

Aceasta își descrie mătușa ca fiind un om blând și o aseamănă foarte mult cu mama sa, care a părăsit această lume în urmă cu câțiva ani.

„M-a învățat numai lucruri frumoase, era un om blând, așa ca mama mea. Vorbea cald, liniștitor și spunea să ai îngăduință față de cei din jurul tău. Nu-i plăcea să fie în ceartă cu cineva.”, a mai spus vedeta.

Maria Dragomiroiu și mătușa sa [Sursa foto: Facebook]

