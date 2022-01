Maria Dragomiroiu s-a pozat în costum de baie, la 66 de ani. Artista a făcut furori pe o plajă din Miami cu apariția ei

In articol:

Maria Dragomiroiu nu-și arată vârsta. Interpreta de muzică populară și-a luat prin surpindere fanii după ce a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii de la plajă, în costum de baie.

Maria Dragomiroiu, siluetă de invidiat, la 66 de ani

Maria Dragomiroiu a început noul an cu multe proiecte pe plan muzical, în întreaga lume. Recent, cântăreața de muzică populară a călătorit la Miami, acolo unde a susținut un concert de zile mari, alături de alți colegi de breaslă. Solista a profitat de puținul timp liber pe care l-a avut pentru a se relaxa, așa că a mers la plajă împreună cu soțul ei.

Interpreta nu a pierdut ocazia de a împărtăși cu cei de acasă câteva fotografii incendiare cu ea într-un costum de baie decoltat, care i-a lăsat la vedere bustul generos.

Urmăritorii au rămas mască atunci când au văzut sesiunea foto publicată de aceasta pe contul ei de Facebook, pentru că artista este într-o formă de zile mari, la 66 de ani , a scris Maria Dragomiroiu pe rețelele de socializare, în dreptul imaginilor de la plajă.

Maria Dragomiroiu, secrete de frumusețe

Maria Dragomiroiu a fost întrebată în nenumărate rânduri dacă a apelat la ajutorul medicului estetician, pentru a se menține tânără. De fiecare dată, interpreta de muzică populară a declarat că nu a fost nevoită să ajungă la intervenții estetice, căci are o genă bună. Totuși, artista a recunoscut că are grijă să urmeze anumite ritualuri simple de înfrumusețare atunci când vine vorba de părul și pielea ei: "N-am avut o piele cu probleme, cu denivelări, să rămân cu semne de când am fost și eu adolescentă, de când este acneea aceea juvenilă.

Asta a fost de la mama mea, dar asta nu înseamnă că nu mă îngrijesc. Nu mă culc niciodată fără să mă spăl cu săpun pe față, poate fi și șase dimineața.", a declarat Maria Dragomiroiu, în cadrul unei emisiuni TV. Cât despre alimentație, solista a povestit că are grijă ce mănâncă de obicei, însă nu ține un regim anume.

