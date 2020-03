Maria Ghiorghiu, apel disperat: "Didina are mare nevoie de ajutor"

"Dragii mei,

Didina are nevoie de ajutorul nostru in continuare.

Sa facem si noi o fapta buna si s/o ajutam cum putem si cu cat putem.

Orice banut cat de mic, îi poate salva viata Didinei, care are 3 copilasi mici. Cel mai mare 13 ani, apoi 9 anisori si cel mai mic 3 anisori.

Copilasii au nevoie de mamica lor, mai ceva ca de aer.

Dragilor, faptele bune facute pentru cei care sunt in suferinta si in grele incercari, se duc direct la Ceruri,la MANTUITORUL nostru IISUS HRISTOS si la MAICUTA DOMNULUI.", este mesajul Mariei Ghiorghiu pentru prietenii săi virtuali.

Mesajul Didinei pentru Maria Ghiorghiu

Didina, o tânără mamă bolnavă de cancer, i-a solicitat ajutorul Mariei Ghiorghiu, iar clarvăzătoarea a făcut mesajul public.

"Sărut mâna, d.Maria!Cu multa dragoste vreau sa va multumesc dvs. si prietenilor dvs pentru ajutor!Povestea mea merge mai departe, cu durereri dar si bucurii infinite! Am o armată de oameni care s au pus zid între mine și cancer, de aceea, cred cu tărie, că Bunul Dumnezeu nu ma va lasa sa zac în deznădejde!

Intervenția din februarie a fost amânată pentru luna martie din cauza ca aveam imunitatea slăbită, după lungi perioade de chimioterapie. Abia astept sa fiu operată, astfel voi scapa de o problemă intimă foarte grea! Pentru ca suntem in pragul Marelui Post, rog toti oamenii buni si milostivi sa ma pomenească în rugăciuni si pe pomelnicele lor! Am spus si repet, dincolo de practicile medicale(intervenții si chimiotetapii), viata u ca suntem in pragul Marelui Post, rog toti oamenii buni si milostivi sa ma pomenească în rugaciuni si pe pomelnicele lor!Am spus si repet, dincolo de practicile medicale(intervenții si chimioterapii), viata mea depinde doar de pronia dumnezeiască!

Atât si nimic altceva! Din pacate, in sistemul medical romanesc, bolnavii de cancer sunt cei mai neputinciosi, dar si cei mai buni de plata! Investim mult si constant( ani de zile) în cifre( pentru drumuri la chimioterapie si controale), în dispozitive medicale, care în alte țări sunt decontate, în spitale nu mai zic....Nici un bolnav de cancer în România nu ar face fata tratamentului fără ajutorul BISERICII, PRIETENILOR SI STRAINILOR MILOSTIVI! Dragostea însă, trebuie sa ne unească în rugăciuni si pentru cei nemiloși, și pentru cei care conduc nedrept aceasta tara, în care bolnavii si bătrânii, adesea se sting în neputințe materiale! Fiecare dintre noi ducem o cruce în spate, individuală și IMPREUNA MAI DUCEM CRUCEA ACESTEI TARI!!!

Numai prin rugăciune, mărturisire si împărtășitre cu SFINTELE TAINE, numai tinand legatura constant cu duhovnicii nostri, vom reusi sa schimbam ceva!Va îndemn la rugăciune! Să lăsăm toate grijile deoparte ca sa ne rugam! De fiecare dată când cadeam la pat, incercam sa ajung la sf.Biserica sa ma împărtășesc si imediat imi revenea puterea de a mi ingriji copilasii! Dragii mei, am îndrăznit să cer extrase bancare ca sa fac un pomelnic cu numele dvs. Mare mi a fost mirarea cata DRAGOSTE SI CREDINTA AVETI!!!! Exista si oameni care m au ajutat în repetate rânduri - pe toti, fără excepție, va port în inima si va am în rugăciunea mea!

Păstrez în continuare discretia si nu vă voi apela pe nume ,insa sa stiti ca adesea ma culc si ma trezesc cu bucuria ca existati si ca imi purtati sarcina aceasta care e mai grea decat pot eu sa duc.Îmi pun tot felul de intrebari in legatura cu situatia grea in care ma aflu si totusi mangaierea aceasta crestineasca , venită din partea dvs., coboara parca direct din CER! Luati- ma în inimile dvs, rugați- va pentru mine, sa pot să -mi cresc copilașii un timp! Nimeni nu trăiește mii de timpuri! Nici eu nu cer de la Bunul Dumnezeu, decat un timp, sa pot să mi cresc copii, până le vor crește aripioarele! Iertați- ma si Dumnezeu sa va faca parte!Amin!", mesajul Didinei către Maria Ghiorghiu. Mai multe detalii despre cazul Didinei.