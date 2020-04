In articol:

În plină pandemie de coronavirus, Maria Ghiorghiu a lansat un nou avertisment. Cea mai cunscută prezicătoare din România spune că ne-am îndepărtat de Dumnezeu și că acesta este unul dintre motivele pentru care întreaga lume are de suferit.

„Dragii mei,

„Mânia Lui Dumnezeu este aproape!

Iar glasul continuă:

Iar eu îţi spun: Mânia Lui Dumnezeu este aproape!”

Dragii mei, am spus adeseori ca Bunul si Mult Prea Milostivul Dumnezeu este tare supărat pe noi, pe Fiii Săi care, pururea gresesc si uita sa-si ceara iertare.

Fratilor, sa ne rugam la PREA SFANTA TREIME si la MAICUTA DOMNULUI ca sa nu-si intoarca Faţa Sa de la noi păcătosii si sa ne ierte pentru neascultarea noastra; sa ne mai dea o şansa ca sa ne indreptam; sa fim mai tari in Credinta, sa fim mai buni si mai milostivi si sa ne iubim Aproapele ca pe noi insine.

„Semnele verii Mântuitorului au început de mult timp”

Semnele Venirii MANTUITORULUI pe Pămant, Semnele sfarsitului veacurilor, au inceput de mult timp.

Dar noi ca niste orbi nu le vedem si ca niste surzi nu le auzim.

In schimb , vedem ca sa aruncam cu piatra in cei care ne aduc CUVANTUL DOMNULUI si al MAICII DOMNULUI si auzim rautatea adunata in inima si-n suflet a celor care nu cred, dar stiu sa batjocoreasca si sa-si jigneasca Aproapele.

Sa ne indreptam fratilor! A venit vremea Pocaintei! S-au terminat vremurile bune!

Sa dam Lui Dumnezeu ce este al Lui Dumnezeu, iar Semenilor nostri, Fratilor nostri, sa le daruim dragoste si milostenie.

O sa vedeti ce urmeaza sa mai scriu in aceasta seara”, a scris Maria Ghiorghiu, pe blogul său personal.