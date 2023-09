Maria Hîngu a vorbit în premieră despre iubitul ei! Cine este și cum arată bărbatul care o face fericită: „L-am găsit, e alesul” | EXCLUSIV

In articol:

Maria Hîngu este o prezență foarte carismatică și veselă, așa că nu ai cum să te plictisești sau să fii trist lângă ea.

Maria Hîngu, primele declarații despre iubitul ei

Aceasta ne-a spus în premieră că are o relație și că ne va dezvălui în curând mai multe detalii despre bărbatul din viața ei.

Maria Hîngu ne-a făcut dezvăluirea! Sportiva are un iubit, cu care a și început să se afișeze. Vizual, cei doi pare că se potrivesc foarte bine, iar Maria ne-a spus primele cuvinte despre acest bărbat.

„Există. Trebuie neapărat să vin la voi în emisiune să spun că l-am găsit. O să vin să spun cine e alesul.”, ne-a mărturisit Maria Hîngu.

Maria Hîngu își dorea o poveste de dragoste

În cadrul unui interviu exclusiv, Maria ne-a mărturisit că până în prezent nu a fost îndrăgostită real de cineva. Se vede și mamă și mireasă, însă toate la timpul lor. Acum pare să fie foarte fericită în actuala relație.

"Viața mea sentimentală este pe alb. Nu sunt și nu am fost îndrăgostită niciodată. Nu știu ce înseamnă dragostea în 27 de ani, decât cea de mamă, de frate. Aștept să vină Făt-Frumos pe cal alb. Mă văd mireasă, soție. Îmi doresc copii. Vrea un băiețel, dacă nu îl fac, îl înfiez. Trebuie să cresc un războinic. Și fata poate să fie, dar vreau și un băiat.", a declarat Maria Hîngu, la WOWnews.

Maria Hîngu, părerea sinceră despre cuplul format de Musty și Alice

Maria Hîngu este prietenă foarte bună cu Alice și Musty. Aceasta ne-a spus și părerea ei sinceră despre cuplul format de cei doi. Ne-a dezvăluit cum a început totul și cum a evoluat pe parcurs.

"Când am început să lucrăm noi trei așa ca echipă, acum vă dau din casă, ei nu erau un cuplu și au format unul între timp. La început nu prea am fost de acord în mare cu această relație, dar nu ai ce să le faci la oameni. Ei se iubesc. Nu am fost de acord pentru că, nu sunt ok relațiile la locul de muncă. La un moment dat, dacă nu ești în stare să le departajezi, nu iese. Dar acum susțin iubirea lor. Dragostea plutește în aer. Până acum se descurcă bine împreună. Alice e mulțumită de ce îi oferă Musty.", a povestit Maia Hîngu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

