Maria Hîngu, fosta concurentă de la Survivor România, a încercat să intre în politică: „Am candidat la Primărie, la mine la țară”

Maria Hîngu, fosta concurentă de la Survivor România, a făcut dezvăluiri neștiute despre viața ei. Chiar dacă nu este o sportivă de performanță, aceasta a reușit să le pună bețe-n roate celorlalți concurenți și să fie privită drept un rival de temut la marele premiu.

Ceea ce nu știe foarte multă lume despre fosta războică: este o fire extrem de independentă și încă de la o vârstă fragedă a îcercat să-și câștige singură existența. Astfel, de la 16 ani Maria Hîngu a început să muncească mai întâi într-un restaurant, iar mai apoi a încercat să țintească sus și să devină chiar edilul satului în care locuia. A avut o copilărie frumoasă, dar atipică pentru o tânără domnișoară. Iată toate dezvăluirile!

Maria Hîngu

Maria Hîngu a candidat la Primăria din satul ei: „ De trei ani mă tot gândeam să candidez”

Fosta concurentă de la Survivor România a mărturisit că are o relație extrem de frumoasă și apropiată cu părinții ei. Cu mama ei poate să vorbească absolut orice, iar cu tatăl ei dezbate teme despre politică sau diverste probleme lumești.

Mai mult, aceasta chiar a încercat la un moment dat să intre în poitică. Maria Hîngu chiar a cadidat pentru postul de primar de la ea din sat!

„Am copilărit în comuna Gologanu, județul Vrancea. Am avut viața unui copil de la țară care mergea să culeagă tot ce e de cules de pe câmp, am petrecut serile la poartă cu copiii. Părinții mei sunt acei părinți din anii 90… Cu tata am două subiecte de discuție: politica și problemele lumești. Mama e prietena cu care vorbești de toate. Am un frate mai mare cu patru ani. Am fost elev de nota 9. Am făcut Liceul de Alimentație Publică, și atunci m-am și angajat în restaurant, la 16 ani. Din primul salariu mi-am luat ceva de îmbrăcat. Dar din datoriile pe care tata le avea la mine mi-am luat un televizor. Apoi, la 18 ani am reușit să îmi iau o mașină. Am încercat să fac multe până acum.

Nu am reușit să ajung în vârf. Am candidat la Primărie, la mine la țară. Am luat 40 de voturi. De trei ani mă tot gândeam să candidez, mai mult în glumă. Și din glumă în glumă, m-am trezit cu afișul. Sunt pasionată să fac ceva, nu de politică…”, a povestit Maria Hîngu pentru Viva.ro .

Maria Hîngu

Familia a încercat să o împiedice să concureze la Survivor România

Maria Hîngu povestește că mama și cu bunica ei au încercat să o convingă să nu participe la competiția fenomen din Repulica Dominicană, însă aceasta nici nu a vrut să audă.

„Mama a spus că nu se uită la emisiune, că nu vrea să vadă cum îmi rup picioarele în competiție. Tata m-a întrebat dacă știu măcar unde e Republica Dominicană, și bunica – are 84 de ani – mi-a spus să nu plec. Ea este împotriva sportului. Pentru ea, sportul este egal cu boala”, a mai spus fosta războinică pentru susra citată.

Fosta războinică povestește că nu a făcut sport de performanță, iar primul contact cu acest domeniu l-a avut în școala generală, unde a practicat atletism și ping-pong. Mai mult, aceasta nu era o domnișoară obișnuită, ci pentru că era mai mereu înconjurată de băieți a început să le împărtășească pasiunea pentru fotbal.

„Primul contact cu sportul l-am avut în școala generală. Eram băiețoasă, nu aveam fete pe stradă și jucam fotbal la poarta casei cu băieții. În școală am făcut și atletism, și ping-pong”, a mai dezvăluit Maria Hîngu pentru viva.ro.

Maria Hîngu

Cât despre alte pasiuni în afară de sport, Maria Hîngu se „laudă” că este o gospodină desăvârșită și chiar are preparate pe care le face extrem de gustoase. Ba mai mult, se pare că aceasta are și voce, iar genul muzical pe care se mulează cel mai bine glasul ei este cel lăutăresc.

„Îmi place să cânt muzică lăutărească. Îmi place să gătesc și fac o mămăligă foarte bună, paste, tocăniță”, a mai adăugat Maria.