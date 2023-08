Maria Ilioiu a vorbit despre tot calvarul prin care a trecut, la scurt timp după ce a încercat să-și ia viața. Cum se simte acum, de când a fost externată: "Sunt un om care a simțit că viața îl depășește"

In articol:

În urmă cu câteva zile, Maria Ilioiu a recurs la un gest extrem, care i-a îngrijorat pe cei dragi, dar și pe urmăritorii ei din mediul online.

Maria Ilioiu a fost externată, după ce a încercat să se sinucidă

Ispita a ajuns la spital după ce a încercat să-și ia viața, iar ulterior a fost internată la Psihiatrie, pentru a primi un tratament special. În urmă cu puțin timp, doctorii au decis să o externeze, iar blondina a făcut și primele declarații despre starea în care se află.

Maria Ilioiu a trecut prin clipe grele în urmă cu câteva zile, după ce a recurs la un gest extrem. Ispita a încercat să se sinucidă și a dat de înțeles că va face acest lucru chiar pe contul ei de Instagram. Când iubitul acesteia a văzut imaginile îngrijorătoare a anunțat imediat autoritățile, care au sosit la timp pentru a o salva pe Maria. Acum, după ce medicii au reușit să o pună pe picioare, blondina a fost externată și a făcut primele declarații despre starea ei de sănătate. Maria a transmis că se simte din ce în ce mai bine și i-a asigurat pe cei care o urmăresc că la momentul potrivit va vorbi despre lucrurile care au împins-o să recurgă la acest gest.

Citește și: Dinu Maxer, după divorț, are planuri mari cu Maria Ilioiu: „Sunt fanul frumuseții”. Ce pune la cale acum artistul? ”O sun”

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: CTP, după moartea academicianului Bălăceanu-Stolnici: ”Unul dintre cei mai vomitivi turnători din istoria Securității”- stirileprotv.ro

„Am ieșit din spital și mă simt din ce în ce mai bine. Nu-mi vine să cred prin ce am trecut... Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele voastre și chiar am simțit sprijinul vostru și mai ales că rugăciunile au fost ascultate... Apreciez că ați fost lângă mine și cu un sfat sau gânduri bune. Sunt un om care a simțit că viața îl depășește... M-ar ajuta enorm să vă gândiți că sunt bine din nou, ca să-mi revin mai repede și să vă pot spune exact de ce am recurs la asemenea gest extrem... Vă iubesc din suflet, oamenii mei frumoși și promit să vă țin la curent cu starea mea.”, a scris Maria Ilioiu pe Instagram.

Iubitul Mariei are deja o ipoteză cu privire la motivul pentru care ispita a recurs la gestul extrem

După ce Maria Ilioiu a ajuns la spital, iubitul acesteia a oferit detalii despre starea ei de sănătate și a povestit și de ce crede el că blondina a încercat să-și încheie socotelile cu viața.

Se pare că în spatele gestului extrem ar sta mai multe situații cu care blondina s-ar fi confruntat în ultima vreme și din cauza cărora ajunsese să clacheze.

Citește și: Maria Ilioiu vrea ca-n 2023 să facă primul million de euro: ”Să devin cea mai puternică femeie din România” Blonda face declarații controversate despre viața amoroasă

Citeste si: „A stat 8 nopți pe holurile spitalului din Italia, s-a luptat cu sistemul medical. A plâns mult.” Valentin Sanfira, detalii neștiute despre ce a pățit Codruța Filip, cât timp el era în spital- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Cine este femeie cu care a Rauw Alejandro a înșelat-o pe cântăreața Rosalia- radioimpuls.ro

„A fost un gest nesăbuit, un gest total deplasat. Există foarte multe moduri de a repara absolut orice problemă, mai ales de genul acesta. Dar gestul ei a fost înainte de toate un gest de extenuare, vizavi de toate mizeriile cu care s-a confruntat în ultima vreme. Pur și simplu a fost extenuată. Nu încerc să îi găsesc circumstanțe atenuante, dar a clacat în urma tonelor de dejecții, multe dintre ele gratuite. Au fost poate acte de răzbunare din partea unor echipe de producție. Am și eu anumite resurse care mă alimentează cu informații și eu așa văd lucrul ăsta. Gradul ei de extenuare a fost unul insuportabil. Problemele ei cu procesele pe care le are cu acea clinica estetică, cu oamenii care au desfigurat-o. Ea se judecă de foarte mulți ani, fără prea mulți sorți de izbândă. Ăsta e sistemul juridic din România, unul extrem de lacunar. Ăsta ar fi unul dintre factorii declanșatori. Al doilea ar fi mizeria asta de emisiune la care a fost și din care a ieșit cum a ieșit. Pe ea publicul a votat-o să revină ”, a povestit iubitul Mariei Ilioiu pentru Fanatik .