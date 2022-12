Maria l-a întâlnit pe părintele Calistrat în Ierusalim! Credincioasa nu a uitat nici până acum ce i-a spus: „Am rămas înmărmurită!”

In articol:

O credincioasă a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre părintele Calistrat, după întreg scandalul în care preotul a fost implicat. Enoriașa, care l-a întâlnit pe duhovnic într-o perioadă grea din viața ei, nu a uitat nici până în ziua de astăzi cuvintele pe care bărbatul i le-a spus.

Femeia s-a întâlnit cu preotul în Ierusalim: "Am simţit că mi-a dat toată puterea din această lume"

Dacă unii enoriași îl critică după scandalul în care a fost implicat, sunt și credincioși care au numai cuvinte de laudă la adresa părintelui Calistrat. Maria a povestit recent, pe pagina personală de Facebook, cum l-a cunoscut pe preot și ce i s-a întâmplat în momentul în care i-a cerut să o binecuvânteze. Femeia a fost de-a dreptul impresionată de atitudinea bărbatului și de vorbele acestuia: "L-am cunoscut în urmă cu doi ani pe CALEA CRUCII, la Ierusalim. Așezat pe caldarâm, privea lumea care trecea. Grupul nostru trecuse, eu şi mama am rămas în urmă, frânte de durere. Moartea fratelui meu ne frânsese sufletul. M-am apropiat și cu lacrimi pe obraji am spus: ,,Binecuvântaţi, părinte!”.

M-a binecuvântat. Am simţit că mi-a dat toată puterea din această lume. Cu glasul blând mi-a spus: ,,La noapte mergi la biserica Sfântului Mormânt și aprinde acolo o lumânare pentru fratele tău”. Am rămas înmărmurită! De unde știa că eu voi fi în acea noapte la Sfânta Liturghie la biserica Sfântului Mormânt? De unde știa de moartea fratelui meu, Ştefan? Doar Dumnezeu are răspunsul… Doamne, te rog ai milă și vindecă durerea robului tău, părintele Calistrat." a scris Maria, pe contul personal de Facebook.

Mărturisirile făcute de femeie vin în urma acuzațiilor de agresivitate aduse părintelui Calistrat în spațiul public. La începutul lunii noiembrie, o filmare cu bărbatul, în care lovește o enoriașă, s-a viralizat rapid, iar purtătorul de cuvânt al BOR a reacționat imediat în mediul online: "Întrucât mi se solicită insistent şi justificat un punct de vedere în legătură cu gestul violent şi scandalos comis de un cleric monah acum două zile, dar şi pentru că, în acelaşi timp, acest caz este subiectul unei anchete pe care doar eparhia de care aparţine o poate desfăşura şi doar ea poate comunica rezultatele ei.

Eu nu pot transmite decât un punct de vedere general valabil referitor la conduita unui cleric, oricine ar fi el: Vedetismul, grobianismul, fachirismul verbal cu aer sapienţial, violenţa de orice fel, incultura laică şi teologică instalate în mediul clerical/monahal sub masca „conservatorismului” de mahala xenofobă şi filetistă reprezintă tot atâtea ratări ale întâlnirii cu vocaţia pastorală, dar mai ales cu creştinismul însuşi.", a scris Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al BOR, pe Facebook.