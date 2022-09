Maria Lungu, dezvăluiri după separarea de Mircea Eremia: “Am aflat totul din presă, am fost șocată” | EXCLUSIV

In articol:

Maria Lungu a dat primele declarații după despărțirea de Mircea Eremia. La emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, Maria a dezvăluit tot ce a aflat din presă: că nu mai este împreună cu fratele Alinei Eremia și că nu au avut niciodată o relație în adevăratul sens al cuvântului, după ce acesta a vorbit cu

Adevăratul motiv pentru care Maria Lungu și Mircea Eremia s-au despărțit

ziariștii despre legătura lor amoroasă de la distanță. Maria Lungu a fost extrem de supărată pe Mircea, i-a reproșat că nu a vorbit cu ea deschis, ci a decis să facă totul pe la spate, în condițiile în care relația lor nu părea să aibă probleme.

În urmă cu ceva timp, în presă, a apărut informația că Maria Lungu și Mircea Eremia nu mai formează un cuplu. Acest lucru a fost declarat chiar de el, se pare, fără să își anunțe iubita. Maria Lungu a spus cum au stat lucrurile de fapt și de ce s-au despărțit.

"Lucrurile au luat-o puțin razna, pentru că e vorba și de distanță. La început când era sângele ăla fierbinte mai venea el aici, eu acolo, dar acum fiecare are treabă și ne-am îndepărtat destul de mult. Ideea e că eu am aflat din presă că noi nu mai avem o relație, m-a șocat. E greu la distanță și de asta am rămas prieteni. Nu mi-a plăcut faptul că am aflat din presă că s-a rupt lanțul de iubire, dar dacă el a decis să facă asta, aia e, nu e nicio problemă. Nu știu ce a fost în capul lui. Nu e dureros, pentru că eu am fost foarte atentă, nu m-am mai dus cu capul înainte, nu m-am mai deschis atât de repede. Nu mai vreau să fiu rănită, am obosit să mai sufăr.", a declarat Maria Lungu.

Citeste si: Cât câștigă lunar un pilot de avion. Salariile variază în funcție de companie- kfetele.ro

Citeste si: Doi americani trăiesc fără mâncare. Nu le-a mai fost foame din 2008! - bzi.ro

În ce relații au rămas Maria Lungu și Mircea Eremia

Maria susține că nu îi poartă pică fostului ei iubit, chiar dacă a făcut un gest urât față de ea. Blondina ne-a spus ce mai simte față de el și cum se vor înțelege de azi înainte.

"Nu avem de împărțit nimic, nu am fost căsătoriți, nu avem averi, nu avem copii. Nu înțeleg de ce să nu vorbim. Față de el, acum, simt dezamăgire. El e un băiat super mișto, caterincă, care e acolo pe vibe, însă ce ține de relație, eu m-am dezamăgit față de el. De simțit, nu simt nimic. Dacă el a ales să facă așa, îi respect decizia, îi urez numai fericire. Dacă vin în București, cu siguranță ne întâlnim la o cafea, dar nu mai mult.", a mărturisit Maria Lungu, în emisiunea de pe canalul de YouTube WOWnews.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!