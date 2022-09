Maria și George de la Casa Iubirii și-au continuat povestea de dragoste în afara competiției! Ce planuri au cei doi acum: "A venit la mine la Cluj" | EXCLUSIV

In articol:

George, eliminat din Casa iubirii, a făcut primele declarații despre plecarea din emisiune, a vorbit despre foștii colegi, dar și despre cuplurile deja formate. Invitat în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, George a menționat că Maria este specială pentru el, că vrea să o cunoască mai bine, acum, după ce au ieșit amândoi din show

Ce se întâmplă cu George și Maria în afara casei?

și că recent s-au întâlnit în Cluj. Tânărul a declarat că nu a fost niciodată atras de Kinga, chiar dacă aceasta s-a jucat cu el și că nu s-a așteptat să-l voteze spre eliminare. Tot acesta e povestit că niciodată nu ar putea să aibă o relație cu Xenia și că în emisiune nu a negat acest lucru pentru că a vrut să o facă geloasă pe Maria.

George a părăsit Casa Iubirii, dar nu și pe Maria. Se pare că cei doi au decis să își mai acorde o șansă și să se cunoască și mai bine în afara competiției. În platoul WOWbiz, fostul concurent a spus adevărul despre relația lui cu frumoasa blondină și planurile pe care le au împreună.

"M-am văzut cu Maria. A venit ea la Cluj. Suntem pe drumul de împăcare, să ne cunoaștem mai bine, să putem vorbi mai multe. E diferit afară, cunoști altfel o persoană. Cu toții avem niște limite în emisiune, nu ne deschidem chiar atât de tare, nu poți fi chiar cum ești afară. Țin foarte mult la ea, e specială pentru mine.(...) Cu Maria va fi mult mai bine decât în casă." , a declarat George.

George, părerea sinceră despre foștii lui colegi de competiție

Pentru că este o persoană sinceră și asumată, George și-a dat cu părerea despre o parte din foștii lui colegi de emisiune. Prima la rând a fost Xenia, despre care a declarat că deși este o fată atrăgătoare, nu ar fi încercat nimic cu ea.

"Cu Xenia nu aș putea și nu aș vrea să am o relație, dar nu am negat ca să o enervez pe Maria. E frumoasă, are un corp care te atrage, dar nu aș putea să am nimic cu ea.", a spus George.

Mai departe a vorbit despre bunul lui prieten Sorin și relația acestuia cu Nicoleta.

"Cred în cuplul Sorin-Nicoleta, îmi place de ei, cum se înțeleg, chiar și Radu spunea că e invidios pe cuplul lor. Eu și Sorin nu am fost prieteni pentru emisiune și asta oricum o să se vadă.", a comentat George.

În discuție a fost adusă și Kinga, care a nu i-a lăsat o impresie atât de bună. Cea mai mare dezamăgire a venit atunci când l-a votat spre eliminare.

"La Kinga nu m-am așteptat să mă voteze, dar fiecare își asumă. Știe toată lumea că s-a jucat că îi place de mine. A fost teatru. Nu mă atrage și nu m-a atras niciodată Kinga. Nu aș fi vrut nici măcar să o cunosc, doar așa amical.", a mărturisit George, în interviul de pe canalul de YouTube WOWnews.

