Mariah Carey împlinește 53 de ani. Artista s-a născut pe 27 martie 1969 în Huntington, New York.

Mariah Carey împlinește 53 de ani pe 27 martie 2022

ani

Mariah Carey s-a născut pe 27 martie 1969, în Huntington, New York. Părinții ei au divorțat când aceasta avea 3 ani. După divorț, Carey a rămas cu mama și cu 3 slujbe pentru a se întreține. Carey petrecea mult timp singură acasă, unde a început să cânte de la vârsta de 3 ani sub îndrumarea mamei sale, care o invitase pe Mariah la repetițiile operei lui Verdi, Rigoletto.

Mariah Carey împlinește 53 de ani. Iată cum arată artista în prezent[Sursa foto: Instagram]

A absolvit liceul Harborfields din Greenlawn, New York. Activitatea sa pe scena muzicală din Long Island i-a oferit mica oportunitate de a lucra cu muzicieni ca Gavin Christopher și Ben Margulies, cu care a colaborat la compunerea materialului pentru caseta demonstrativă.

După mutarea în New York, Carey se angajează pentru a-și putea plăti chiria și studiul la școala de artă unde a intrat, lucrând ca ospătar și fiind concediată în medie odată la două săptămâni. Ulterior intră în grupul vocal de acompaniament al cântăreței de freestyle Brenda K. Starr.

În 1988, Carey l-a întâlnit la o petrecere pe Tommy Mottola, directorul casei de discuri Columbia Records iar lui i-a dat caseta demonstrativă. Mottola a ascultat caseta și a fost impresionat, astfel Carrey semnând un contract de colaborare.

Mariah Carey a colaborat cu Tommy pentru piesele de pe albumul de debut apoi pentru următoarele albume. La înregistrări însă și-a manifestat nemulțumirea față de contribuțiile unor producătorilor Ric Wake și Rhett Lawrence, pe care casa de discuri Columbia Records îi cooptase pentru relizarea albumului de debut.

Susținută cu un buget de aproximativ 1 milion de dolari, albumul ei ajunge pe locul întâi în topul clasamentului Billboard 200, unde a rămas timp de unsprezece săptămâni consecutive.

Acesta cuprinde single-uri care au realizat profituri mari și care au făcut-o pe Mariah Carey vedetă și în alte țări. Albumul ei a fost foarte bine cotat de critică, a câștigat „Premiile Grammy (1990)” pentru „Cea mai bună artistă” și „Cea mai bună solistă vocală” cu primul single, „Vision of Love” (1990).

Carey și Tommy Mottola au devenit amici după albumului ei de debut, iar în 1997 s-au despărțit. Kenneth „Babyface” Edmonds a ajutat la albumul Music Box, din 1997 și a devenit cel mai de succes album recent al ei. Primul single bine vândut ajungînd în topul UK Singles Chart și pe locul întâi a fost interpretarea „Without You”, iar în Statele Unite cântecele „Dreamlover” și „Hero”.

Revista Billboard a proclamat-o ” cea mai elementară din lansările Mariei Carey”, ‘euritmie’ vocală în ton natural cu cântecele sale”, iar revista TIME Magazine a lamentat încercarea ei spre o muncă mai plăcută concluzionînd: „Music Box este superficial, și aproape lipsit de pasiune”.

Mariah Carey s-a remarcat prin hit-ul „All I want for christmas is you”, compus chiar de artistă

Spre sfârșitul anului 1994, după un duet al acesteia cu Luther Vandross (single „Endless love”), reinterpretare a melodiei Dianei Ross și a lui Lionel Richie, Carey a lansat albumul Merry Christmas.

Albumul conține interpretări și compoziții originale precum „All I want for christmas is you”, care devine cel mai mare single de Craciun al ei în Japonica Catolică chiar după anii și ani. Recepțiile hotărâtoare al albumului Merry Christmas a fost mixat cu programul Software All Music Guide, numindu-l”altfel un zvon ajustat pretențiilor operei superioare, „A holy night” și o interpretare originală a melodiei „Joy to the world”.

După primirea Billboard’s Artist of the Decade Award (Premiul Billboard pentru Artistul Deceniului) și World Music Award pentru Cea Mai Bună Artistă a Mileniului, Carey a plecat de la casa de discuri Columbia, și a semnat un contract cu casa de discuri Virgin Records a companiei EMI care valora 80 milioane de dolari.