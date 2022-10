Marian de la Casa Iubirii recunoaște că Raluca s-a folosit de el: ”Am fost pionul ei” Ce concurentă ar fi vrut să cunoască în locul brunetei? | EXCLUSIV

In articol:

Marian, eliminat din Casa iubirii, face primele declarații despre experiența sa în emisiune. Invitat la Culisele Iubirii, emisiune prezentată de Bianca Comănici, povestește despre relația sa cu Raluca, despre cuplurile din Casa iubirii și despre strategiile concurenților. Marian menționează că a fost eliminat, deoarece concurenții aveau o strategie pregătită pentru Raluca.

Marian, îndrăgostit de Kinga

Marian este tânărul care i-a binedispus pe toți din competiție. Pe lângă distracție și-a îndeplinit și scopul de concurent, cunoscând-o pe Raluca, spre final și pe Kinga. După ce a fost eliminat, a venit în platoul WOWbiz și a spus lucrurilor pe nume. Se pare că în timp ce se săruta cu Raluca, alta era în mintea lui.

"Despre Kinga am cea mai bună părere posibilă, adică din toate punctele de vedere. Caracter, fizic, tot, aș putea spune că este fata ideală. Mi-am dorit să o cunosc pe Kinga, mult mai mult decât Raluca. Kinga a fost în top 2. Pentru ea am intrat în casă să zic așa. Raluca a știut acest lucru. Din ce am observat eu, nu a deranjat-o prea tare. (...) Cred că o să o caut pe Kinga, o să îi dau mesaj și o să încercăm să vorbim, evident dacă și ea o să simtă același lucru. Eu cel puțin o să simt nevoia să îi dau mesaj, să văd cum e, cum e simte. Faptul că e din Iași nu e o problemă, aș bate drumul către ea.", a declarat Marian.

Marian, despre Raluca: "Am vrut să o ajut"

Marian nu regretă interacțiunea cu Raluca, ba chiar se bucură că i-a fost alături, când toți au fost împotriva ei. Cei doi au avut momente tandre împreună, toată lumea crezând că la un moment dat vor forma un cuplu. Marian rupe tăcerea și ne-a spus tot adevărul.

"Toată lumea a menționat că din cauza Ralucăi am plecat acasă, cred că dacă mă îndreptam către Kinga era cu totul altă situație. Nu am nimic cu Raluca, e o fată super mișto, dar nu ne-am potrivit și nu cred că ne potrivim, asta e ideea. Toți avea ce aveau cu Raluca, nu știu ce motiv aveau, mai ales băieții și au încercat să îi facă rău prin mine.(...) Eu am fost pionul ei în mod intenționat. Eu știam ce voia probabil să facă, să joace un joc, iar eu m-am conformat, doar pentru simplul fapt că toți erau împotriva ei. Am vrut să o fac să se simtă bine, comodă, să o cunosc pe ea ca persoană. Dacă nu aș fi fost eu, nimeni nu ar fi făcut-o, am vrut să o ajut.", a mărturisit Marian, la Culisele Iubirii.

