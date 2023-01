Marian Drăgulescu ne-a dezvăluit cea mai mare dorință a lui! Trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu iubita sa, dar nu a uitat de copii: "Sper să vină la facultate în București" | EXCLUSIV

In articol:

Marian Drăgulescu este unul dintre sportivii de aur ai țării noastre, fiind unul dintre cei mai buni gimnaști din România, care ne-a reprezentat țara la numeroase competiții din străinătate.

Marian Drăgulescu, fericit alături de iubita sa

Pe plan profesional i-a mers mereu bine sportivului, însă pe plan amoros lucrurile nu au fost întotdeauna bune. Totuși, se pare că Marian Drăgulescu și-a găsit liniștea și fericirea lângă actuala parteneră de cuplu.

Marian Drăgulescu are o relație fericită și se bucură și de succes pe planul profesional. Acesta ne-a dezvăluit într-un interviu exclusiv că muncesc pentru ca lucrurile să fie așa cum își doresc, dar se simte norocos să aibă alături o femeie care este cu el la bine și la greu.

"Imediat după pandemie, ne-am mutat în casă nouă. Pandemia ne-a prins într-un apartament cu două camere și mi s-a părut că acei doi ani au durat extrem de mult. Am zis că trebuie să ne mutăm și noi la curte și am făcut acest pas. Încă nu avem toate finisajele, mai este de lucru, dar important este că ne-am mutat și este mult mai bine decât la apartament. Toate sunt bune, mă bucur că am o persoană lângă mine, cu care mă înțeleg foarte bine, cu care sunt foarte compatibil, inclusiv în proiectul Academia Marian Drăgulescu, unde este și ea implicată. Facem echipă și acasă și în business.", a declarat Marian Drăgulescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: “Eu am leșinat.” Oana Lis, mușcată de o haită de 20 de câini- kfetele.ro

Cum a reușit Marian Drăgulescu să treacă peste divorțuri?

Nu e un secret că Marian Drăgulescu a avut mai multe mariaje eșuate. Mulți nu ar mai crede în iubire, dar gimnastul a făcut-o. Acesta ne-a spus care este secretul unei relații fericite și sănătoase.

"Viața este scurtă. E păcat să nu vrei la maxim tot ce e mai frumos. Acum că m-am înecat cu un măr să nu mai mănânc toată viața?", a mărturisit Marian Drăgulescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Marian Drăgulescu vrea să fie mai aproape de copiii lui

Marian Drăgulescu are doi copii din căsătoria cu Larisa și orice s-ar întâmpla în viața lui, nu uită de ei. Păstrează constant legătura și își dorește din suflet să fie și fizic aproape de ei.

"La fel de rar ne vedem fizic, dar online ne vedem mai des. Copiii mei sunt mari, fata merge pe 19, iar băiatul pe 17 ani. Aștept, poate aleg să meargă la o facultate în București, la Universitate și atunci ne vom vedea mai des.", a precizat Marian Drăgulescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!