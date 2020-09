In articol:

Marian Drăgulescu [Sursa foto: Facebook]

Multiplul campion european și mondial, Marian Drăgulescu iubește din nou, după divorțul de Corina, fosta lui soție. După ce s-a despărțit de femeia care a fost lângă el o bună perioadă, Marian este fericit din nou. Tânăra care i-a furat inima este inginer și se numește Simona. Ba mai mult, relația dintre cei doi pare să fie destul de serioasă, iar sportivul vrea să-și petreacă restul vieții alături de frumoasa blondină.

„Ne dorim copii. Bineînţeles că vrem să fim un cuplu şi din punct de vedere legal, să ne căsătorim. Le luăm uşor, nu ne grăbeşte nimeni, nu ne aleargă nimeni. Important este că noi ne simţim bine. Viaţa e frumoasă şi merită trăită. Cred că sportul te învaţă foarte bine acest lucru. Am avut şi multe ratări, dar am trecut peste. Întotdeauna am încercat să-nvăţ din lucrurile pe care le-am greşit şi să îmbunătăţesc pe viitor”, a mărturisit Marian Drăgulescu la Pro TV.

Fericirea de după divorț

Marian Drăgulescu a suferit mult după ce s-a despărțit de fosta lui soție, Corina, însă se pare că dragostea îi surâde, din nou. Acesta s-a îndrăgostit de Simona, o tânără frumoasă, de profesie inginer.

”Viața e frumoasă și merită trăită. Cred că sportul te învață foarte bine acest lucru. Am avut și multe ratări, dar am trecut peste. Întotdeauna am încercat să-nvăț din lucrurile pe care le-am greșit și să îmbunătățesc pe viitor!”Important este că ne potrivim, ne completăm. E ok, ne cunoaștem de un an și puțin. Nu este greu de uitat când ne-am cunoscut. Ne-am cunoscut cu cinci zile înainte de ziua ei de naștere!”, a spus Marian Drăgulescu.