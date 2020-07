In articol:

Marian Godină, despre notele impresionante ale vloggerului Selly. Selly este cel mai iubit vlogger român, iar cei mai mulți fanii ai săi sunt copii. Rezultatele vloggerului de la BAC reprezintă un mesaj potrivit pentr urmăritorii săi, mai ales că el a primit mai multe critici pentru contentul și exemplul pe care îl oferă copiilor.

Selly a obținut 9,50 la Limba și Literatura Română, 9,60 la matematică și 9,70 la Biologie. Vloggerul a primit foarte multe felicitări și aprecieri de la oamenii care-l urmăresc. Printre aceste urări nu aveau cum să lipsească și părerile cârcotașe.

Marian Godină, despre notele impresionante ale vloggerului Selly la BAC

Marian Godină a fost și el la fel de interesant de parcursul lui Selly și notele pe care acesta le-a obținut la bacalaureat. El a urmărit ultimul clip postat pe Youtube de vlogger, în care critică sistemul educației din România, și a ajuns a mai multe concluzii.

„Un prieten de-ai mei, pe care îl consider om cu capul pe umeri, a distribuit azi un video aparținând vlogger-ului Selly. Mai târziu, am văzut la o altă prietenă distribuit același video.

Mi-am zis că o fi vremea să mă apuc și eu de vizionat Selly, așa că am pornit videoclipul, fără mari așteptări.

Pentru început, am aflat că a luat 9.60 la bac. Șmecherie.

Apoi, băiatul a făcut o radiografie a sistemului de învățământ românesc. Nu vei afla lucruri pe care ai putea spune că nu le știai deja, dar totuși sunt chestii foarte bine expuse și, cel mai important, vin tocmai de la un proaspăt absolvent de liceu. Unul cu 9.60 la bac. Zic că n-am pierdut timpul uitându-mă la video.

Am văzut și multe știri legate de nota lui Selly de la bac și, de-a lungul timpului, multe comentarii la adresa lui.

"Ce tot promovați nulitatea asta?", "ăsta-i un copil prost" etc.

Am căutat mai de mult să văd ce face băiatul ăsta pe youtube. Nu m-a atras nimic, probabil din cauza vârstei. Limbajul chiar m-a enervat și nu mi-aș dori ca atunci când voi avea un copil să folosească în vorbire cuvinte precum "gen", "jonuțule", "hâț", "boșilor" etc.

Mai pe scurt, nu mi-ar plăcea ca al meu copil să fie fan Selly.

Tare mi-e însă că deja sunt prea bătrân ca să mai pricep cum stă treaba printre copiii din ziua de azi.

Cert e că Selly nu e deloc prost, ba din contră, îi merge mintea foarte bine, drept dovadă și nota de la bac.

După cum v-am zis deja, nu mă vad privindu-i video-urile, dar până la a-l numi nulitate e cale lungă.

"Păcatul" lui cel mai mare e că a făcut și face o grămadă de bani. De aici ura. Cei mai mulți dintre români te apreciază, te iubesc și te laudă când faci lucruri faine, dar numai dacă ești sărac. Să nu cumva să câștigi niște bani din lucrurile pe care le faci că gata. Devii "prea promovat", "nulitate" etc.

Mi-aduc aminte de un renumit medic observat în metrou cu o pungă "de 1 leu" ținută între picioare într-o poziție de milog și cu o față umilă. Pffoaaai, mii de comentarii au curs atunci. Ce apreciat mai era și ce-l mai iubeau românii. Mai ales când s-a mai scris și că omul locuia într-o garsonieră. Gata, idolul românilor. Oare ce s-ar fi schimbat dacă același medic, cu același palmares profesional, ar fi fost văzut într-o mașină de lux? Îl mai aprecia cineva? Nu prea. Devenea brusc un șpăgar.

Cam așa și cu Selly. Cum să nu fie el o nulitate în ochii lui Mitruț, absolvent cu media 6 al liceului agricol, când Selly are peste două milioane de urmăritori pe Youtube și câteva sute de mii de euro? Culmea, făcute cu propriul cap.

În final, sper ca Selly să-și folosească inteligența mult mai constructiv pentru copiii și tinerii care-l urmăresc.

Mie, azi, chiar mi-a plăcut”, este mesajul postat de Marian Godină pe pagina lui de Facebook.

