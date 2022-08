Marian Mexicanu a spus adevărul după atâția ani! S-a întâmplat totul în fața soției: "Am primit 15.000 de dolari să petrec o noapte cu o doamnă"

In articol:

Marian Mexicanu este un artist cu o carieră lungă și plină de succes. Oamenii adoră să danseze pe melodiile lui, la petreceri, fiind un cântăreț care știe să mențină voia bună.

Marian Mexicanu, adevărul despre scandalul cu doamna de 15.000 de euro

De-a lungul timpului a avut probleme în viața sentimentală, însă acum e liniștit și fericit alături de soția lui, Ana.

Marian Mexicanu are o poveste de viață de milioane, iar una dintre ele a devenit publică. În urmă cu ceva timp, în presă, a apărut un articol care îl incrimina pe artist că s-ar fi prostituat pentru suma de 15.000 de euro. În emisiunea Fiță cu Adiță, Marian Mexicanu a mărturisit dacă este sau nu adevărat și ce s-a întâmplat de fapt.

"Este adevărat, dar stați să vă explic. Eram în America, în Los Angeles. Am fost cu trei prieteni cu care eu am copilărit. La restaurantul unde cântam, aveam și eu 27 de ani, un păr de ziceai că e rachetă de rusnac, eram și eu mai tinerel. Era o doamnă de vreo 40 și un pic de ani, nu era rea. Avea o situație finaciară șmecheră rău. Eu acolo eram cu familia. Și vine doamna și se joacă în părul meu, am mirosit-o imediat. Mă trage deoparte și îmi spune să merg acasă la ea să bem o cafea și să îi spun ce cadou vreau. Prietenul meu știa cine e și i-a cerut 15.000. A fost luptă grea. Eu am primit doar 5.000, restul banilor nu știu pe unde au ajuns. A aflat familia și a ieșit nenorocire. Au fost trei nopți cu plăți diferite.", a declarat Marian Mexicanu.

Citeste si: Cine este Călin Hagima, soțul Roxanei Nemeș. "Mă gândesc întâi la el și apoi la mine în tot ceea ce fac”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Fosta soție a lui Marian Mexicanu, cea care a făcut publică informația

Marian Mexicanu nu și-ar fi dorit ca lumea să afle acest lucru despre el, însă fosta lui soție este cea care l-a dat de gol.

"Îmi pare rău că treaba asta a devenit publică, fosta soție, mama copiilor mei a spus lucrurile astea, am avut certuri mari, mi le-a pus pe toate în cap și de asta ne-am și certat.", a mărturisit Marian Mexicanu, în emisiunea lui Adiță Voicu.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!