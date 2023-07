Marian Mexicanu și soția lui, Ana, vor deveni părinți! Reacția halucinantă pe care a avut-o fiica artistului din prima căsătorie, când a aflat că tatăl ei va mai avea un copil: „Vreau dezmoștenire”

In articol:

Marian Mexicanu, în vârstă de 50 de ani, trăiește clipe de bucurie căci soția lui, Ana-Maria, care are 31 de ani, este însărcinată. Celebrii artiși au anunțat în urmă cu câteva zile că vor deveni părinți, însă copiii lui Marian Mexicanu din căsnicia cu Paula Lincan, Edy și Maria, nu au fost încântați de vestea dată de tatăl lor.

Citește și: Scandal de proporții între Ducu Bertzi și Gheorghe Turda! Motivul neașteptat pentru care cei doi au ajuns la cuțite: „El era în fașă când eu cântam”

În urmă cu doar câteva zile, Marian Mexicanu și tânăra sa soție, Ana-Maria, au anunțat, cu mare bucurie, că vor avea un copil. Artistul mai are o fată și un băiat din căsnicia cu Paula Lincan, însă actuala sa soție va deveni mămică pentru prima dată. Cei doi au dat vestea cea mare în cadrul unei emisiuni televizate, luând prin surprindere pe toată lumea. Ana-Maria, soția lui Marian Mexicanu, este însărcinată în trei luni și jumătate și abia așteaptă să își țină bebelușul în brațe.

„Acum, ce să spun... Bunul Dumnezeu ne-a binecuvântat cu încă una bucată copil!”, a declarat Marian Mexicanu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Citeste si: „Nu pot să trăiesc fără Melis”. Mama fetei atacate cu un cuțit, în Craiova, a lăsat un bilet de adio. Dispariția a fost anunțată de tatăl fetei- kanald.ro

Citeste si: HIPERGALERIE Foto| Prezentatoarea TV a inundat Instagramul cu fotografii în costum de baie minuscul. Italianca cu „sutienul de oțel”. Maria Arreghini, bomba sexy cu o emisiune sportivă în Peninsulă, l-a prins pe Conor McGregor- stirileprotv.ro

Fiica lui Marian Mexicanu a avut o reacție neașteptată

Marian Mexicanu și copiii săi nu s-au înțeles prea bine, după ce bărbatul a divorțat de mama lor pentru a forma o relație cu actuala sa soție, Ana-Maria.

Deși în ultimul timp părea că artistul s-a împăcat cu Edy și Maria, copiii cântărețului nu au reacționat deloc bine atunci când au aflat că tatăl lor va mai avea un copil. Edy Mexicanu nu a vrut să vorbească deloc despre vestea dată de tatăl lui, însă Maria, sora lui mai mică, a avut o reacție halucinantă. Adolescenta a spus că vrea să fie dezmoștenită și i-a transmis tatălui ei să uite de ea și de fratele său.

„Vreau dezmoștenire și eu și fratele meu. Vrem să ne dezmoștenească și să-și vadă de drumul lui”, a spus Maria Mexicanu pentru Spynews.ro.

Citește și: ”Nu mă ține nimic lângă nimeni” Tudor Ionescu, declarație neașteptată, după 18 ani de la debutul relației cu fosta știristă. Ce a spus acum artistul despre Anamaria?

Fiica lui Marian Mexicanu, reacție halucinantă după ce a aflat că tatăl ei va mai avea un copil [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: „Daniel a zis că s-au certat și după l-a lovit cu piciorul în burtă și n-a mai judecat ce face. A deschis dulapul din bucătărie.” Dana Roba a fost pusă la pământ de fratele lui Daniel Balaciu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 5 iulie 2023. Ce sărbătoare este miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Dorian Popa, parasit de tata! Artistul, dezvaluiri nestiute din viata lui- radioimpuls.ro

Fosta soție a lui Marian Mexicanu se mută în Serbia alături de copii

Paula Linca, fosta soție a lui Marian Mexicanu, a luat decizia de a se muta în Serbia. Vedeta nu va pleca singură, ci împreună cu Maria, fiica ei și a cântărețului de muzică de petrecere. La scurt timp după ce se vor muta, alături de ele va veni și băiatul cel mare al Paulei și al lui Marian, Edy Mexicanu, împreună cu toată familia sa. Paula Lincan a declarat că și-a vândut casa din România și a cumpărat deja altă locuință în Serbia, fiind pregătită să plece acolo în cel mai scurt timp.

Citește și: „Am luat foc” Cine este bărbatul care i-a făcut plângere lui Babi Minune? Cântărețul a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a fost reținut

„Am vândut apartamentul! Am hotărât să mă mut din România! Am făcut acest lucru pentru liniștea mea, pentru liniștea copiilor mei. Plec momentan împreună cu Maria, Edy va veni și el, cu timpul. Ne mutăm în Serbia, acolo m-a dus inima, acolo mi-a dat pacea, liniștea și oamenii aleși sufletului meu. Am fost la niște prieteni de suflet și așa am simțit eu, am văzut o casă de vânzare și mi s-a pus pe inimă. Am simțit să fac această schimbare, am simțit o atracție. Mi-am luat o casă foarte mare și frumoasă”, a declarat Paula Lincan pentru sursa citată anterior.